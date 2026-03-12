Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

Όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Ημέρα των Ευχαριστιών, για πολλούς υπάρχει μόνο ένα πιάτο που κυριαρχεί στο μυαλό τους – η γαλοπούλα.

Για κάποιους, η γαλοπούλα θεωρείται ξηρή και άγευστη, που χρειάζεται να γεμίσει με βούτυρο για να αποφευχθεί η «γεύση σαν πριονίδι». Παρ’ όλα αυτά παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή πουλερικά.

Και όμως, παρά τη δημοτικότητά της, ποτέ δεν βλέπουμε αυγά γαλοπούλας στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε αντίθεση με άλλα πουλερικά όπως οι πάπιες ή φυσικά οι κότες.

Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο λόγος είναι πως τα αυγά γαλοπούλας δεν τρώγονται καλά. Όμως, αυτό δεν ισχύει. Η πραγματική αιτία βρίσκεται σε δύο παράγοντες: πότε και πόσο συχνά οι γαλοπούλες γεννούν αυγά και η άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής αυγών.

Προτού εμφανιστούν οι μεγάλες φάρμες, οι άνθρωποι κατανάλωναν τα αυγά γαλοπούλας πιο συχνά. Διατροφικά, τα αυγά γαλοπούλας είναι πλουσιότερα από τα αυγά κοτόπουλου, με σχεδόν διπλάσιες θερμίδες και λιπαρά – αν και αυτό σημαίνει και τριπλάσια χοληστερίνη.

Το πρόβλημα είναι ότι, σε σχέση με τις κότες, οι γαλοπούλες γεννούν πιο αργά και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην ηλικία ωοτοκίας. Επιπλέον, χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και τροφή, γεγονός που αυξάνει το κόστος εκτροφής τους.

Σύμφωνα με ειδικούς, για να υπάρχει κέρδος, το κόστος ενός δωδεκαδικού αυγών γαλοπούλας θα έπρεπε να φτάνει τα 36 δολάρια – δηλαδή 3 δολάρια ανά αυγό.

Μιλώντας στο MailOnline, η Kimmon Williams από τη National Turkey Federation τόνισε: «Οι γαλοπούλες έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, χρειάζονται περίπου επτά μήνες για να φτάσουν στην ηλικία που μπορούν να γεννούν αυγά».

Υπάρχει κάποια ζήτηση για αυγά γαλοπούλας, αλλά κυρίως ως εκλεκτό προϊόν για γκουρμέ και όχι ως βασικό τρόφιμο όπως τα αυγά κοτόπουλου.

Στο κρέας, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Κάθε γαλοπούλα προσφέρει μεγαλύτερη ποσότητα δημοφιλούς στήθους σε σχέση με την κότα, καθιστώντας την πιο συμφέρουσα για τους παραγωγούς. Προσθέτοντας τη δημοτικότητά της τα Χριστούγεννα και την Ημέρα των Ευχαριστιών, η γαλοπούλα παραμένει ένα αξιόπιστο πουλερικό για εκτροφή.