Νέα ανακάλυψη μπορεί να προβλέψει κρίσεις άσθματος με υψηλή ακρίβεια

Snapshot Μια νέα μελέτη εντόπισε ένα σήμα στο αίμα που προβλέπει με 90% ακρίβεια μελλοντικές κρίσεις άσθματος, διαχωρίζοντας ασθενείς υψηλού και χαμηλού κινδύνου ακόμη και για σχεδόν ένα χρόνο πριν την πρώτη κρίση.

Η πρόβλεψη βασίζεται στην αναλογία σφιγγολιπιδίων προς στεροειδή στο αίμα, που συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο του άσθματος και έχει μεγαλύτερη αξία από τις μεμονωμένες τιμές μορίων.

Η νέα μέθοδος μπορεί να βελτιώσει την εξατομικευμένη φροντίδα, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση και προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, ενώ παράλληλα μειώνει την υπερβολική θεραπεία ασθενών χαμηλού κινδύνου.

Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και κλινικές δοκιμές για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων πριν η μέθοδος εφαρμοστεί στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Αν επιβεβαιωθεί, το τεστ μπορεί να μειώσει τις επισκέψεις έκτακτης ανάγκης και τη νοσηλεία, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών με άσθμα.

Η αναπνοή μπορεί να φαίνεται φυσιολογική για εβδομάδες και ξαφνικά να μετατραπεί σε αγώνα για κάθε εισπνοή. Η αβεβαιότητα αυτή είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της ζωής με άσθμα. Ακόμη και όταν τα συμπτώματα δείχνουν ήσυχα, μια κρίση μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα, οδηγώντας τον ασθενή σε επείγοντα ή χειρότερα.

Μια νέα μελέτη ερευνητών από το Mass General Brigham και το Karolinska Institutet δείχνει ότι οι γιατροί μπορεί να βρίσκονται πιο κοντά στην πρόβλεψη αυτών των επικίνδυνων εξάρσεων πριν συμβούν. Η έρευνα εντόπισε ένα σήμα στο αίμα που προέβλεπε με υψηλή ακρίβεια μελλοντικές κρίσεις άσθματος, διαχωρίζοντας μερικές φορές ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου ακόμη και κατά σχεδόν ένα χρόνο στον χρόνο εμφάνισης της πρώτης κρίσης.

Το άσθμα είναι μία από τις πιο κοινές χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως και επηρεάζει πάνω από 500 εκατομμύρια ανθρώπους, όπως αναφέρουν οι ερευνητές. Οι εξάρσεις άσθματος ευθύνονται για μεγάλο μέρος του κόστους και της επιβάρυνσης της υγείας, αλλά οι κλινικοί γιατροί εξακολουθούν να μην διαθέτουν αξιόπιστους βιοδείκτες που να εντοπίζουν ποιοι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών κρίσεων. Πολλά υπάρχοντα εργαλεία δυσκολεύονται να διακρίνουν κάποιον που είναι σταθερός από κάποιον που φαίνεται σταθερός μόνο εξωτερικά.

Μια νέα προσέγγιση στη διάγνωση

Η νέα μελέτη ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση. Αντί να βασίζεται μόνο σε συμπτώματα, τεστ πνευμόνων ή προηγούμενα φάρμακα, η ομάδα μέτρησε μικρά μόρια στο αίμα και αναζήτησε πρότυπα που σχετίζονται με τον μελλοντικό κίνδυνο.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη θεραπεία του άσθματος είναι ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να γνωρίζουμε ποιος ασθενής θα έχει σοβαρή κρίση στο άμεσο μέλλον», είπε η Jessica Lasky-Su. «Τα ευρήματά μας λύνουν μια κρίσιμη ανάγκη. Μετρώντας την ισορροπία συγκεκριμένων σφιγγολιπιδίων και στεροειδών στο αίμα, μπορούμε να εντοπίσουμε ασθενείς υψηλού κινδύνου με 90% ακρίβεια, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρέμβουν πριν συμβεί η κρίση».

Το σήμα που κρύβεται στο αίμα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τρεις μεγάλες ομάδες ασθενών με άσθμα, συνολικά πάνω από 2.500 συμμετέχοντες, με δεκαετίες ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για παρακολούθηση των εκβάσεων.

Χρησιμοποίησαν μεταβολομική ανάλυση, μια μέθοδο που μετρά πολλά μικρά μόρια στο αίμα, τα οποία αντανακλούν την κατάσταση του οργανισμού, όπως τη φλεγμονή, το στρες και την ενέργεια.

Δύο κατηγορίες μορίων ξεχώρισαν: τα σφιγγολιπίδια και τα στεροειδή. Τα σφιγγολιπίδια είναι μόρια τύπου λίπους, ενώ τα στεροειδή περιλαμβάνουν ενώσεις που συνδέονται με τα ορμονικά συστήματα του οργανισμού. Η μελέτη έδειξε ότι η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο του άσθματος.

Η ισχυρότερη ένδειξη δεν προήλθε από κανένα μεμονωμένο μόριο, αλλά από τις αναλογίες τους. Συγκεκριμένα, οι αναλογίες σφιγγολιπιδίων προς στεροειδή προέβλεπαν τον κίνδυνο εξάρσεων ακόμη και για πέντε χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μοντέλο μπορούσε να διαχωρίσει τον χρόνο μέχρι την πρώτη κρίση μεταξύ ομάδων υψηλού και χαμηλού κινδύνου κατά σχεδόν ένα χρόνο.

Γιατί οι αναλογίες έχουν μεγαλύτερη αξία

Η μελέτη έδειξε ότι οι μεμονωμένες τιμές μορίων δίνουν κάποιες ενδείξεις, αλλά η αναλογία σφιγγολιπιδίων προς στεροειδή είχε τη μεγαλύτερη ισχύ. «Η αλληλεπίδραση μεταξύ σφιγγολιπιδίων και στεροειδών καθορίζει το προφίλ κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση της αναλογίας είναι βιολογικά σημαντική και αναλυτικά σταθερή, καθιστώντας την κατάλληλη για ανάπτυξη σε πρακτικό και οικονομικό κλινικό τεστ», τόνισε ο Craig E. Wheelock.

Η ίδια η αναλογία αποτυπώνει την «ισορροπία» στο σώμα: ο ίδιος αριθμός σφιγγολιπιδίων μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τα επίπεδα των στεροειδών.

Προοπτικές για εξατομικευμένη φροντίδα

Σήμερα, η φροντίδα για το άσθμα βασίζεται κυρίως σε ό,τι αισθάνεται ο ασθενής και σε πρόσφατα περιστατικά. Η προσέγγιση αυτή αφήνει κενά, καθώς πολλοί ασθενείς εναλλάσσονται μεταξύ ήρεμων περιόδων και ξαφνικών κρίσεων.

Με ένα αξιόπιστο αιματολογικό τεστ, η φροντίδα θα μπορούσε να γίνει πιο στοχευμένη. Η παρακολούθηση θα ενισχυθεί, τα σχέδια φαρμακευτικής αγωγής θα προσαρμόζονται νωρίτερα και οι συζητήσεις για παράγοντες κινδύνου, συμμόρφωση και πρώιμα συμπτώματα θα γίνουν πιο επείγουσες και εξατομικευμένες. Παράλληλα, η βελτιωμένη ένδειξη κινδύνου μπορεί να αποτρέψει την υπερβολική αγωγή σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα αποτελέσματα χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση πριν η μέθοδος χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική, και ζητούν επιπλέον μελέτες, κλινικές δοκιμές και ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας.

Πρακτικές επιπτώσεις

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, ένα πρακτικό αιματολογικό τεστ που προβλέπει κρίσεις άσθματος θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο προγραμματισμού της φροντίδας και τη χρήση πόρων. Οι κλινικές θα μπορούν να εστιάσουν σε ασθενείς με κρυφό κίνδυνο, μειώνοντας τις επισκέψεις έκτακτης ανάγκης και τη νοσηλεία. Για την επιστημονική κοινότητα, η αναλογία αυτή προσφέρει νέα ματιά στη βιολογία του άσθματος και δίνει στόχο για μελλοντικές δοκιμές.

Για τους ασθενείς, η καλύτερη πρόβλεψη σημαίνει λιγότερες εκπλήξεις και περισσότερες ευκαιρίες για πρόληψη. Όταν μια κρίση αποφεύγεται, δεν σώζεται μόνο χρήμα, αλλά προστατεύεται η καθημερινή ζωή, ο ύπνος, η εργασία, το σχολείο και η ηρεμία.

Τα ευρήματα της μελέτης είναι διαθέσιμα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.