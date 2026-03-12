Φρίκη στην Τουρκία: Σκότωσε την κόρη του και δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές
Δύο ημέρες μετά την υποτιθέμενη εξαφάνιση της 13χρονης κόρης του, έβαλε τέλος στη ζωή του
Τραγικό τέλος στο θρίλερ εξαφάνισης 13χρονης στην Τουρκία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στον κήπο του σπιτιού της στο Aşağıkartal της περιοχής Τεπέμπασι.
Η Zehra Üzüm αγνοούνταν από τις 2 Μαρτίου και η εξαφάνισή της δηλώθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας του Εσκισεχίρ.
Οι ομάδες των τμημάτων Προστασίας Ανηλίκων και Δημόσιας Τάξης ξεκίνησαν έρευνες στην πόλη για τον εντοπισμό της 13χρονης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της.
Η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας ζήτησε επίσης τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό της αγνοούμενης Zehra Üzüm, στέλνοντας μήνυμα σε πολλά κινητά τηλέφωνα στην πόλη.
Έβαλε τέλος στη ζωή του δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της κόρης του
Ο Abdulrazak Üzüm έβαλε τέλος στη ζωή του, δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της κόρης του Zehra. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η έρευνα επικεντρώθηκε στον ίδιο. Οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας τέθηκαν υπό εξέταση.
Βρέθηκε θαμμένο το άψυχο σώμα της Zehra
Μετά την έρευνα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στον κήπο που ανήκε στον Abdulrazak Üzüm, στην αγροτική γειτονιά Aşağıkartal της περιοχής Τεπέμπασι. Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε θαμμένο στο χώμα το άψυχο σώμα της Zehra Üzüm.
Μετά την εξέταση του χώρου από εισαγγελέα, αστυνομία και χωροφυλακή, η σορός της Zehra Üzüm μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου για νεκροψία-νεκροτομή.
Η έρευνα συνεχίζεται.