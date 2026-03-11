Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

Προσκλητήριο για συμμετοχή στην ενεργό εθελοντική εφεδρεία έλαβαν το πρωί της Τετάρτης πολίτες στα Χανιά.

Το email αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τις πολεμικές εξελίξεις αλλά εντάσσεται στο πρόγραμμα της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με στόχο τη δημιουργία μιας αξιόμαχης εφεδρικής δύναμης 150.000 ατόμων έως το 2030, μια θεσμική μεταρρύθυμιση που είχε ανακοινωθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια τον Απρίλιο του 2025.

«Ο θεσμός περιλαμβάνει μετεκπαιδεύσεις σε ενεργές μονάδες, διαδικτυακά σεμινάρια, βολές και άλλες δραστηριότητες με δυνατότητες εξέλιξης και προαγωγής, τόσο για εφέδρους πολίτες όσο και για εφέδρους αξιωματικούς» σύμφωνα με το σχετικό email στο οποίο επισυνάπτεται και το έγγραφο με τις οδηγίες εγγραφής μέσω του efedros.army.gr

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, αυτό που προβληματίσε ιδιαίτερα τους παραλήπτες, ήταν το γεγονός ότι το ίδιο email είχε κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, των οποίων τα στοιχεία ήταν ορατά σε όλους τους άλλους, χωρίς δηλαδή κρυφή κοινοποίηση, κάτι που έγινε γρήγορα αντιληπτό από την διοίκηση του στρατοπέδου και διορθώθηκε.

Διαβάστε επίσης