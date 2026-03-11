Βόλος: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

Οι τρεις δράστες θα οδηγηθούν στην φυλακή, εφόσον και αν εντοπιστούν από τις αστυνομικές Αρχές

Βόλος: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης
Τηλεφώνημα από δήθεν γνωστή φαρμακοποιό του Βόλου στάθηκε η αρχή για μια καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη, που κόστισε σε δύο λογίστριες σχεδόν 9.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε ερήμην τρία άτομα, ηλικίας 23, 28 και 54 ετών, για συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης τριών ετών στον καθένα και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Η απάτη πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022 στον Βόλο. Θύματα ήταν δύο λογίστριες, από τις οποίες οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 8.980 ευρώ.

Η πρώτη παθούσα κατέθεσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από γυναίκα που της συστήθηκε ως γνωστή φαρμακοποιός της πόλης και της είπε ότι ήθελε να την πληρώσει για τη φορολογική δήλωση. Ζήτησε τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή και στη συνέχεια της έστειλε σύνδεσμο (link) μέσω SMS.

Το περιβάλλον της σελίδας έμοιαζε ακριβώς με αυτό της τράπεζας και η λογίστρια πείστηκε να καταχωρίσει τα στοιχεία της, ενώ με τον ίδιο τρόπο εξαπατήθηκε και η δεύτερη λογίστρια. Από τον τραπεζικό λογαριασμό της πρώτης παθούσας αφαιρέθηκαν 8.000 ευρώ ενώ από τον λογαριασμό της δεύτερης, 980 ευρώ.

Οι τρεις δράστες θα οδηγηθούν στην φυλακή, εφόσον και αν εντοπιστούν από τις αστυνομικές Αρχές.

