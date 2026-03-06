Υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα: 12 συλλήψεις, οι 9 στην Κρήτη από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Κρήτη και Αττική για απάτες με κρυπτονομίσματα

Μιχάλης Παπαδάκος

Υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα: 12 συλλήψεις, οι 9 στην Κρήτη από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 12 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα.

Η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε χώρα σε Κρήτη κι Αττική.

Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω νομιμοφανών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις επενδύσεις κρυπτονομισμάτων.

Από τις 12 συλλήψεις οι 3 έγιναν στην Αθήνα, 6 στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο.

