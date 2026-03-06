Υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα: 12 συλλήψεις, οι 9 στην Κρήτη από την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Κρήτη και Αττική για απάτες με κρυπτονομίσματα
Σε 12 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα.
Η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε χώρα σε Κρήτη κι Αττική.
Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες μέσω νομιμοφανών εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις επενδύσεις κρυπτονομισμάτων.
Από τις 12 συλλήψεις οι 3 έγιναν στην Αθήνα, 6 στο Ρέθυμνο και 3 στο Ηράκλειο.
