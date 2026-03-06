Iράν: Συνεδριάζει το συμβούλιο ηγεσίας πριν από την επιλογή του νέου Αγιατολάχ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Παρασκευή ότι ένα συμβούλιο ηγεσίας συνεδρίασε και συζήτησε τον τρόπο διεξαγωγής συνεδρίασης της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων της χώρας, η οποία θα επιλέξει τον νέο ανώτατο ηγέτη του έθνους, αναφέρει το AP.

Το συμβούλιο ηγεσίας περιλαμβάνει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν , τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί Ετζεχί και τον κληρικό Αγιατολάχ Αλί Ρεζά Αράφι.

Η δήλωση δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη, ούτε πληροφορίες σχετικά με το εάν η συνέλευση θα συνεδριάσει αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως για την ψηφοφορία. Η συνέλευση συνεδριάζει εικονικά, αφότου το συγκρότημά τους στην πόλη Κομ επλήγη από ισραηλινές επιδρομές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να «συμμετάσχει στον διορισμό» του επόμενου ηγέτη του Ιράν και απέρριψε την ιδέα του γιου του δολοφονημένου αγιατολάχ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ , ο οποίος φέρεται έντονα ως φαβορί για τη διαδοχή του πατέρα του, ως «απαράδεκτη».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε αργότερα στο NBC ότι «είναι δουλειά του ιρανικού λαού» να αποφασίσει ποιος θα διαδεχθεί τον πρώην ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.