Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

Το τραγικό συμβάν με την θανάσιμη πτώση ενός ανήλικου από μπαλκόνι ξενοδοχείου στα Εξάρχεια, έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, με το σενάριο του ατυχήματος να είναι αυτό που προκρίνεται.

Ο Γάλλος μαθητής, έπεσε μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από τα παιδιά για τον τρόπο που βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο ο άτυχος νεαρός, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως φέρεται να ανέφεραν, ο 15χρονος ήταν μόνος του τη στιγμή του περιστατικού και δεν φαινόταν ότι ήθελε να βλάψει τον εαυτό του, κι όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό Σολωμού, στο κέντρο της πόλης. Οι συμμαθητές του άτυχου μαθητή, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, παραμένουν σοκαρισμένοι από την ξαφνική απώλεια του φίλου τους, καθώς η εκδρομή τους εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Φως στα αίτια της πτώσης θα δώσει και η ιατροδικαστική-τοξικολογική εξέταση στη σορό του παιδιού, για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή ουσιών όταν έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τη γαλλική πρεσβεία για τα διαδικαστικά και την επιστροφή της σορού του άτυχου παιδιού στη Γαλλία.

