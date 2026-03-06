Wall Street Journal: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Τα ΗΑΕ εξετάζουν το πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γράφει η Wall Street Journal.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Wall Street Journal: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Άνδρες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρακολουθούν ένα Airbus A350 στην Έκθεση Αεροπορίας του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

AP/Fatima Shbair
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το πάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για να περιορίσουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.
  • Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει το Ιράν για την πιθανή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον τους.
  • Τα ΗΑΕ λειτουργούν ως οικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις που αποφεύγουν τις δυτικές κυρώσεις, επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη χρηματοδότηση στρατιωτικών προγραμμάτων.
  • Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν μέτρα όπως το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σκιωδών εταιρειών και την καταστολή τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος για τον περιορισμό των ιρανικών παράνομων δραστηριοτήτων.
  • Εξετάζεται επίσης η ανάληψη θαλάσσιας δράσης, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων, για να παρεμποδιστεί ο σκιώδης στόλος πετρελαιοφόρων του Ιράν σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς των ΗΑΕ.
Snapshot powered by AI

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να δεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν στο κράτος του Κόλπου σε μια κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ζωτικές γραμμές της Τεχεράνης, γράφει η WSJ. Εάν τα ΗΑΕ προχωρήσουν, θα περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, καθώς η εγχώρια οικονομία της, η οποία ήδη πλήττεται από τον πληθωρισμό, έχει πλέον βυθιστεί σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει κατ' ιδίαν το Ιράν, το οποίο έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους εναντίον στόχων στα ΗΑΕ, για την πιθανή δράση, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις. Δεν είναι σαφές πότε ή αν η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα αποφασίσει να δράσει.

Τα ΗΑΕ λειτουργούν εδώ και χρόνια ως οικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναζητούν καταφύγιο από τις δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με αναλυτές. Η υποδομή του Ιράν για την αποφυγή κυρώσεων έχει επιτρέψει στην Τεχεράνη να συνεχίσει να πουλάει πετρέλαιο στο εξωτερικό και να χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπλων και περιφερειακών πληρεξουσίων, λένε.

Τα ΗΑΕ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι τηρούν τις κυρώσεις και έχουν ισχυρή δέσμευση να προστατεύσουν την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οποιαδήποτε κίνηση των ΗΑΕ να περιορίσουν τις ιρανικές οικονομικές δραστηριότητες εκεί «θα ήταν πολύ σημαντική, επειδή τα ΗΑΕ είναι ο σημαντικότερος αγωγός για την εμπλοκή του Ιράν με την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Esfandyar Batmanghelidj , διευθύνων σύμβουλος του think tank Bourse & Bazaar, με επίκεντρο το Ιράν.

Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν διάφορα μέτρα για την εξάρθρωση παράνομων ιρανικών δραστηριοτήτων, δήλωσαν αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα. Αυτά κυμαίνονται από το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των σκιωδών εταιρειών με έδρα τα ΗΑΕ που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη του εμπορίου, έως μια εκτεταμένη οικονομική καταστολή των τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρημάτων εκτός των επίσημων τραπεζικών καναλιών.

Εάν τα ΗΑΕ αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον της σκιώδους χρηματοδότησης του Ιράν, ένας πρωταρχικός στόχος θα είναι οι λογαριασμοί που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης , την ισχυρή ομάδα που είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση και τη διαιώνιση του καθεστώτος, δήλωσαν αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για τις συζητήσεις.

Η Τεχεράνη έχει διαθέσει ένα αυξανόμενο μέρος του πετρελαίου της για το IRGC, καθώς και για άλλα μέρη του αμυντικού και ασφαλιστικού συμπλέγματος, για πώληση στη διεθνή αγορά, σύμφωνα με δημοσίευση του Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο Ιούνιο.

Πέρα από τους οικονομικούς ελιγμούς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν επίσης την ανάληψη άμεσης θαλάσσιας δράσης, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Τέτοιες κινήσεις θα στοχεύουν στην παρακώλυση του σκιώδους στόλου πετρελαιοφόρων και μεσαζόντων του Ιράν που λειτουργούν σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς των Εμιράτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για θάνατο Δημήτρη Τσιγκούνη: Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό στέλεχος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Το GSMA Open Gateway διαθέσιμο στην Ελλάδα: COSMOTE TELEKOM και Vodafone συνεργάζονται για την πρόληψη απάτης και την ψηφιακή ασφάλεια των πελατών τους

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο «Ελ.Βενιζέλος»: Άνδρες τσακώθηκαν στην «ουρά» συναλλάγματος (βίντεο)

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Sabah σε Δένδια: «Παίζεις με τη φωτιά Νίκο» - Ενόχληση στον τουρκικό Τύπο για τους Patriot στη Κάρπαθο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera: Ο επόμενος ηγέτης του Ιράν ίσως έχει ήδη επιλεγεί αλλά δεν έχει ανακoινωθεί - «Λογικό πρωτόκολλο ασφαλείας»

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

11:59ΠΟΛΤΟΣ

Τραμπ και Νετανιάχου επιλέγουν τον νέο ηγέτη του Ιράν - Ανάλυση Newsbomb

11:57WHAT THE FACT

«Εξορκισμοί AI»: Σατανιστές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

11:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μυθοπλασία παίζει μπάλα στη βραδινή ζώνη-Ποιες σειρές έπιασαν κορυφή

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένοι στα Στενά του Ορμούζ: 20 χιλιάδες ναυτικοί και 200 δεξαμενόπλοια - «Είμαστε αβοήθητοι, ελπίζουμε να μην μας χτυπήσει τίποτα»

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κερατσίνι: Δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε φούρνο και έκλεψαν... γαλακτομπούρεκo (βίντεο)

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανάχιου αποφάσισε να τελειώσει το καθεστώς του Αλί Χαμενεΐ τον Νοέμβριο - Αποκαλύψεις Κατζ

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τελ Αβίβ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων»

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Εάν ήταν εφικτό η Κύπρος θα υπέβαλε άμεσα αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ»

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Foton Tunland G7: Το νέο pick-up που ενισχύει το Λιμενικό Καρύστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Αποστέλλεται πυροβολαρχία Patriot, ζεύγος F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της Βουλγαρίας

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog - Χάος στη Μέση Ανατολή: Σειρήνες ξανά στην Κύπρο - Στην «επόμενη φάση» η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ - Υπό πίεση το Ιράν

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα θα βοηθήσει στην αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη οδηγία της Σουηδίας στους πολίτες της: «Κρατήστε μετρητά στα σπίτια σας»

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Οι Αρχές εξετάζουν τα σενάρια για το πώς βρέθηκε στο κενό ο 15χρονος που έχασε τη ζωή του

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Η συγκλονιστική απολογία του17χρονου - «Με έλεγε μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

10:51WHAT THE FACT

Μυστήριο 150 ετών λύθηκε αλλά 500 εκατ. δολάρια παραμένουν παγιδευμένα κάτω από το νερό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σπουδαίο ντέρμπι στο ΣΕΦ για την EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: «Σήμερα σε χτυπάει, αύριο θα γίνει κάτι χειρότερο, σκέψου τον εαυτό σου» - Το προφητικό μήνυμα στη Νεκταρία πριν τη δολοφονία

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Η ευρωπαϊκή «ασπίδα» γύρω από την Κύπρο – 5 φρεγάτες, ένα αντιτορπιλικό και μαχητικά F-16V Viper

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «πολύ όμορφη» serial killer ρωτούσε το ChatGPT για τις θανατηφόρες δόσεις - Ο φίλος «πειραματόζωο»

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ