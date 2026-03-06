Wall Street Journal: Τα ΗΑΕ εξετάζουν το πάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Snapshot Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το πάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για να περιορίσουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και παγκόσμια εμπορικά δίκτυα.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει το Ιράν για την πιθανή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων μετά τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον τους.

Τα ΗΑΕ λειτουργούν ως οικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις που αποφεύγουν τις δυτικές κυρώσεις, επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου και τη χρηματοδότηση στρατιωτικών προγραμμάτων.

Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν μέτρα όπως το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σκιωδών εταιρειών και την καταστολή τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος για τον περιορισμό των ιρανικών παράνομων δραστηριοτήτων.

Εξετάζεται επίσης η ανάληψη θαλάσσιας δράσης, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων, για να παρεμποδιστεί ο σκιώδης στόλος πετρελαιοφόρων του Ιράν σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς των ΗΑΕ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να δεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν στο κράτος του Κόλπου σε μια κίνηση που θα μπορούσε να διακόψει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ζωτικές γραμμές της Τεχεράνης, γράφει η WSJ. Εάν τα ΗΑΕ προχωρήσουν, θα περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ξένο νόμισμα και σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, καθώς η εγχώρια οικονομία της, η οποία ήδη πλήττεται από τον πληθωρισμό, έχει πλέον βυθιστεί σε μια στρατιωτική σύγκρουση.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει κατ' ιδίαν το Ιράν, το οποίο έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους εναντίον στόχων στα ΗΑΕ, για την πιθανή δράση, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις. Δεν είναι σαφές πότε ή αν η κυβέρνηση των ΗΑΕ θα αποφασίσει να δράσει.

Τα ΗΑΕ λειτουργούν εδώ και χρόνια ως οικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναζητούν καταφύγιο από τις δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με αναλυτές. Η υποδομή του Ιράν για την αποφυγή κυρώσεων έχει επιτρέψει στην Τεχεράνη να συνεχίσει να πουλάει πετρέλαιο στο εξωτερικό και να χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπλων και περιφερειακών πληρεξουσίων, λένε.

Τα ΗΑΕ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι τηρούν τις κυρώσεις και έχουν ισχυρή δέσμευση να προστατεύσουν την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οποιαδήποτε κίνηση των ΗΑΕ να περιορίσουν τις ιρανικές οικονομικές δραστηριότητες εκεί «θα ήταν πολύ σημαντική, επειδή τα ΗΑΕ είναι ο σημαντικότερος αγωγός για την εμπλοκή του Ιράν με την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Esfandyar Batmanghelidj , διευθύνων σύμβουλος του think tank Bourse & Bazaar, με επίκεντρο το Ιράν.

Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν διάφορα μέτρα για την εξάρθρωση παράνομων ιρανικών δραστηριοτήτων, δήλωσαν αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα. Αυτά κυμαίνονται από το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των σκιωδών εταιρειών με έδρα τα ΗΑΕ που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη του εμπορίου, έως μια εκτεταμένη οικονομική καταστολή των τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρημάτων εκτός των επίσημων τραπεζικών καναλιών.

Εάν τα ΗΑΕ αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον της σκιώδους χρηματοδότησης του Ιράν, ένας πρωταρχικός στόχος θα είναι οι λογαριασμοί που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης , την ισχυρή ομάδα που είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση και τη διαιώνιση του καθεστώτος, δήλωσαν αξιωματούχοι που είναι ενήμεροι για τις συζητήσεις.

Η Τεχεράνη έχει διαθέσει ένα αυξανόμενο μέρος του πετρελαίου της για το IRGC, καθώς και για άλλα μέρη του αμυντικού και ασφαλιστικού συμπλέγματος, για πώληση στη διεθνή αγορά, σύμφωνα με δημοσίευση του Υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο Ιούνιο.

Πέρα από τους οικονομικούς ελιγμούς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν επίσης την ανάληψη άμεσης θαλάσσιας δράσης, όπως η κατάσχεση ιρανικών πλοίων, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Τέτοιες κινήσεις θα στοχεύουν στην παρακώλυση του σκιώδους στόλου πετρελαιοφόρων και μεσαζόντων του Ιράν που λειτουργούν σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς των Εμιράτων.

