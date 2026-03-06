Washington Post: Η Ρωσία βοηθάει το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους

Η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν κρίσιμες πληροφορίες για αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στη Μέση Ανατολή, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται η Washington Post.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι πρόκειται για την πρώτη ένδειξη έμμεσης εμπλοκής ενός ακόμη ισχυρού αντιπάλου των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την έναρξη των εχθροπραξιών η Μόσχα έχει διαβιβάσει στην Τεχεράνη στοιχεία για τις θέσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή. Οι τρεις αξιωματούχοι που μίλησαν στην Washington Post, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, περιέγραψαν τη ρωσική συνδρομή ως μέρος μιας ευρύτερης και οργανωμένης προσπάθειας.

Η ακριβής έκταση της βοήθειας δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δυνατότητα του Ιράν να εντοπίζει αυτόνομα αμερικανικές δυνάμεις έχει αποδυναμωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η εξωτερική υποστήριξη παίζει πλέον πιο ουσιαστικό ρόλο στις επιχειρήσεις της Τεχεράνης.

«Απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας»

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Σε δημόσια τοποθέτησή του, πάντως, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν ως «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας» και έχει ζητήσει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στην Ουάσινγκτον, τόσο η CIA όσο και το Πεντάγωνο απέφυγαν να σχολιάσουν, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν αποτελούν «ουσιαστικό παράγοντα» στη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, δύο από τους αξιωματούχους που έχουν γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι το Πεκίνο δεν φαίνεται να παρέχει στρατιωτική στήριξη στο Ιράν, παρά τις στενές σχέσεις των δύο χωρών.

Αυξημένη ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να εξηγεί την αυξημένη ακρίβεια ορισμένων ιρανικών πληγμάτων σε υποδομές διοίκησης και ελέγχου, ραντάρ και άλλες ευαίσθητες εγκαταστάσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η περιορισμένη ιρανική δορυφορική δυνατότητα καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμη οποιαδήποτε συνδρομή από πιο προηγμένα ρωσικά συστήματα επιτήρησης και στοχοποίησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διάσταση του πολέμου αποκτά ευρύτερα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς εντάσσεται και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που έχει διαμορφωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ενδεικτικό είναι ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η αμερικανική πλευρά ζήτησε βοήθεια για την αντιμετώπιση ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή και ότι το Κίεβο θα αποστείλει ειδικούς.

Πάντως, η Washington Post έχει αναφέρει ότι το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά οφέλη από έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς αφενός προσδοκά υψηλότερα έσοδα από το πετρέλαιο και αφετέρου εκτιμά ότι θα αποσπάσει την προσοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

