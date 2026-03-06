Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

Με τη σεζόν να έχει μπει στην τελική της ευθεία, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρονται στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική, με κάθε αγώνα πλέον να μετράει σημαντικά στην τελική κατάταξη.

Οι Πειραιώτες είναι πιο άνετοι βαθμολογικά, μιας και βρίσκονται στη 3η θέση με ρεκόρ 18-10 και αγώνα λιγότερο (έχει αναβληθεί ο αγώνας του με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ από τη 14η αγωνιστική λόγω των νερών που έσταζαν από την οροφή), έχοντας όμως 5 ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Από την πλευρά του το Τριφύλλι είναι στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13 και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά από 3 σερί ήττες (Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε, Παρί).

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 99-94 στη 2η παράταση από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε εντός έδρας απώλεια από την Παρί, καθώς οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την προσπέραση.

Στη στατιστική ανάλυση του αγώνα οι δύο «αιώνιοι» δέχονται από 84,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, αλλά επιθετικά οι Πειραιώτες έχουν μέσο όρο ανά αγώνα 90,1 πόντους, την ώρα που οι «πράσινοι» μετρούν 85,7 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός μαζεύει περισσότερα επιθετικά και αμυντικά ριμπάουντ. Στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί ελαφρά μόνο σε κλεψίματα και λάθη.

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τους Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Ουόκαπ και Μόντε Μόρις. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν υπολογίζει στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, αλλά και τον Ματίας Λεσόρ.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR:

