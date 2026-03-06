Μπραντ Πιτ: Στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε ο Μπραντ Πιτ για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας «The Riders», με την πλατεία Κοτζιά και το Δημαρχείο Αθηναίων να μετατρέπονται σε κινηματογραφικό σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται στο κτίριο του δημαρχείου, ενώ σκηνές αναμένεται να γυριστούν και στον χώρο του Ληξιαρχείου.

Η οδός Αθηνάς, μπροστά από το δημαρχείο της πρωτεύουσας, έκλεισε κατά την άφιξη του χολιγουντιανού σταρ στην περιοχή. Ο ηθοποιός αποβιβάστηκε από μαύρο SUV, χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο και στη συνέχεια εισήλθε στο κτίριο, όπου λίγο αργότερα ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

Δεκάδες θαυμαστές τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες έξω από το δημαρχείο, ενώ ο ίδιος, σε ιδιαίτερα καλή διάθεση, ανταπέδωσε τον χαιρετισμό λέγοντας «Hello guys». Λίγο νωρίτερα είχε φτάσει στην πλατεία Κοτζιά και είχε κατευθυνθεί στο καμαρίνι του, καθώς η περιοχή είχε ήδη διαμορφωθεί για τις ανάγκες της παραγωγής.

​

Γυρίσματα για την ταινία "The Riders", με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα Eurokinissi

Γυρίσματα για την ταινία "The Riders", με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα Eurokinissi

Στο σημείο εμφανίστηκαν επίσης η ηθοποιός που υποδύεται την κόρη του στην ταινία, καθώς και η Τζούλιαν Νίκολσον, η οποία συμμετέχει στο καστ της παραγωγής. Το «The Riders» σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Έντουαρντ Μπέργκερ και αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τιμ Γουίντον.

Ο σωσίας Μπραντ Πιτ Eurokinissi

Το τεχνικό προσωπικό της παραγωγής βρισκόταν από νωρίς στον χώρο, μεταφέροντας εξοπλισμό στο πίσω μέρος του δημαρχείου και ολοκληρώνοντας τις τελευταίες προετοιμασίες. Παράλληλα, για τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί γυρίσματα και στη Νέα Μάκρη, καθώς η παραγωγή συνεχίζει το πέρασμά της από την Ελλάδα.

Γυρίσματα για την ταινία "The Riders", με πρωταγωνιστή τον Μπράντ Πιτ, στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα για τις ανάγκες της ταινίας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ύδρα, πριν η παραγωγή μεταφερθεί στην Αθήνα. Η παρουσία του στο κέντρο της πρωτεύουσας προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, ενώ από το σημείο δεν έλειψε ούτε ο σωσίας του ηθοποιού, ο οποίος έκανε επίσης την εμφάνισή του στην πλατεία Κοτζιά.

Διαβάστε επίσης