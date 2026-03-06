Λίβανος: Χτυπήθηκε αρχηγείο ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ - Τραυματίστηκαν στρατιώτες της Γκάνα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γκάνα ανακοίνωσαν ότι δύο από τους στρατιώτες τους που υπηρετούν στην UNIFIL, την ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από πυραυλική επίθεση που δέχτηκαν την Παρασκευή.

Σε δήλωση του στο «X», ο στρατός της Γκάνα ανέφερε ότι το αρχηγείο τους στο νότιο Λίβανο δέχτηκε «δύο πυραυλικές επιθέσεις» το βράδυ της Παρασκευής.

«Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά. Επιπλέον, η εγκατάσταση Officers' Mess χτυπήθηκε και κάηκε ολοσχερώς», αναφέρει η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

GHANA BATTALION POSITION IN SOUTHERN LEBANON COMES UNDER MISSILE ATTACK pic.twitter.com/TrWFYvj4pX — Ghana Armed Forces (@GhArmedForces) March 6, 2026

Η δήλωση δεν διευκρίνισε αν οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ισραήλ ή τη Χεζμπολάχ, αλλά αποδόθηκαν στις «επιπτώσεις των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών μεταξύ του IDF και της Χεζμπολάχ».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γκάνας πρόσθεσαν ότι κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ειρηνευτική αποστολή ενεργεί στο νότιο Λίβανο για περισσότερα από 45 χρόνια και αποτελείται από προσωπικό από περισσότερες από 50 χώρες.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας πώς «η Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση του νότιου Λιβάνου. Η Γαλλία θα παραμείνει προσηλωμένη σε αυτήν».