Ο ήρωας του Κουβέιτ που έκανε ζημιά 300 εκατομμυρίων δολαρίων - Πώς κατέρριψε 3 αμερικανικά F-15

Ένα απίστευτο περιστατικό «φιλικών πυρών» σημειώθηκε κοντά σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, όταν πιλότος της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για ιρανικά.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα από την αμερικανική αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ και θεωρείται ήδη μία από τις ακριβότερες περιπτώσεις «φιλικών πυρών» στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία.

Τα τρία αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν ήταν τύπου F-15E Strike Eagle, ένα από τα πιο προηγμένα και ακριβά μαχητικά που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Η αξία κάθε αεροσκάφους εκτιμάται περίπου στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της ζημιάς στα 300 εκατομμύρια.

Αν και το μοντέλο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 – όταν η τιμή του ήταν περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια – τα F-15E εξακολουθούν να θεωρούνται κορυφαία στον τομέα των μαχητικών αεροσκαφών, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο σημερινό κόστος τους.

Ένταση στο έδαφος μετά την εκτίναξη των πιλότων

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, και οι έξι στρατιωτικοί που βρίσκονταν στα τρία αεροσκάφη κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως και να σωθούν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά την προσγείωσή τους στο έδαφος, ωστόσο, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τεταμένη. Τουλάχιστον ένας από τους πιλότους βρέθηκε αντιμέτωπος με εξαγριωμένους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για Ιρανό στρατιωτικό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το περιστατικό, ένας άνδρας φαίνεται να απειλεί τον πιλότο κρατώντας κάτι που μοιάζει με μεταλλικό σωλήνα. Ο πιλότος γονατίζει και σηκώνει τα χέρια ψηλά, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εξηγήσει ότι είναι Αμερικανός.

«Είμαι Αμερικανός!» ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα, καθώς προσπαθεί να πείσει τον άνδρα ότι δεν είναι Ιρανός και ότι ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Επιβεβαίωση από τις αμερικανικές αρχές

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, στα τρία αεροσκάφη επέβαιναν συνολικά έξι άτομα – τρεις πιλότοι και τρεις αξιωματικοί οπλικών συστημάτων – οι οποίοι επέζησαν όλοι.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν τουλάχιστον ένα από τα μαχητικά να εκρήγνυται στον αέρα πριν συντριβεί κοντά στην πόλη Αλ Τζάχρα, σε μικρή απόσταση από την αμερικανική βάση.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια ενεργών πολεμικών επιχειρήσεων, που περιλάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones, αμερικανικά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κόστος που έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.