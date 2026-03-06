Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Αργές ταχύτητες στον Κηφισό
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (06/03).
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός, από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, και η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.
Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να χρειάζονται επιπλέον 25 λεπτά για να διασχίσουν το τμήμα από Δημοκρατίας έως Κηφισίας.
