Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/3) η κλήρωση 3036 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 21, 22, 26, 40 και Τζόκερ το 17.

Σημειώνεται ότι μετά το αποψινό διπλό τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επομενης κλήρωσης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.