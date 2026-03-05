Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στις ΗΠΑ

Έκτη ημέρα της του πολέμου στην Μέση Ανατολή και τα μέτωπα πολλαπλασιάζονται.

Το ΕΡΤ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων παρουσίασε τις κυριότερες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ αλλά και τα αντίποινα στα οποία έχει προβεί το Ιράν.

Το τελευταίο 24ωρο Αμερικανοί και Ισραηλινοί έχουν επιτεθεί από κοινού -με βάση την ενημέρωση του ισραηλινού στρατού-, σε στάδιο της Τεχεράνης που φέρεται να χρησιμοποιείτο από ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σε εκτοξευτή πυραύλων στην πόλη Κομ την ώρα μάλιστα που η πυραυλική εγκατάσταση ήταν εν κινήσει σε πεδίο βολής καθώς και επιθέσεις κατά συστημάτων αεράμυνας στην Ισφαχάν.

Το Ιράν από την πλευρά του συνεχίζει να απαντά με εκτόξευση πυραύλων και drones κυρίως κατά Ισραήλ αλλά και αμερικανικών στόχων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου. Νέα πλήγματα σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ισραήλ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και στο Ομάν.

Το κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Το συνολικό κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υπολογιστεί μετά το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου, από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου μόνο σε απώλειες εξοπλισμού οι ΗΠΑ έχασαν 1,9 δισ. δολάρια.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ έχασαν 1,1 δισ. δολάρια από την καταστροφή ραντάρ στην αμερικανική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ καθώς και ένα ακόμη ραντάρ αξίας 500 εκατ. δολαρίων που καταστράφηκε σε αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα τρία μαχητικά που καταρρίφθηκαν στο Κουβέιτ κόστισαν στις ΗΠΑ 282 εκατ. δολάρια και στο Μπαχρέιν οι απώλειες δορυφορικών συστημάτων αξίας 20 εκατ. δολαρίων.

Σημειώνεται ότι στο προαναφερθέν κόστος δεν έχει υπολογιστεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων σε καθημερινή βάση.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: