Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει προσεγγίσει τις ΗΠΑ με την ελπίδα να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος κατά την διάρκεια μιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

«Μας τηλεφωνούν και μας ρωτούν: "Πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία;" Και εγώ τους απαντώ: «Έχετε αργήσει λίγο και εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από ό,τι εσείς"».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός, μαζί με το Ισραήλ, «καταστρέφουν ολοσχερώς» ιρανικούς στόχους «πολύ νωρίτερα από ότι είχαμε σχεδιάζει». «Ο ναυτικός τους στόλος έχει εξαφανιστεί. Οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει 24 πλοία σε τρεις ημέρες», υποστήριξε ο Τραμπ, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ χτυπούν ιρανικά drones και πυραύλους «κάθε ώρα».

«Έτσι, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεράμυνα. Όλα τα αεροπλάνα τους έχουν καταστραφεί, οι επικοινωνίες τους έχουν καταστραφεί», λέει. «Εκτός από αυτό, τα πάνε αρκετά καλά».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν «47 χρόνια τρόμου» με την ιρανική κυβέρνηση, ισχυριζόμενος ότι το καθεστώς έβλαπτε αθώους Ιρανούς πολίτες. «Οι δικοί μας κάνουν εξαιρετική δουλειά», λέει ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει ένα σχέδιο για τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα εν μέσω της σύγκρουσης. Λέει ότι οι τιμές ήταν χαμηλότερες πριν, αλλά «έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή παράκαμψη».