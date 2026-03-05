Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

Η μακρά λίστα των χωρών που έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμής στην ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε από το περασμένο Σάββατο και κλυδωνίζει τη Μέση Ανατολή αλλά και τη δική μας «γειτονιά»  

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

Μέλη των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης παρευρίσκονται στην κηδεία μαχητών της Kataib Hezbollah, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην επαρχία Babil, νοτιοδυτικά της Βαγδάτης, στο Ιράκ.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που ξέσπασε το Σάββατο με την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων, έχει λάβει τροχιά ευρύτερης σύρραξης εμπλέκοντας όχι μόνο συμμαχικές δυνάμεις των ΗΠΑ, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και την Κύπρο.

Το AXIOS παρουσιάζει όλες τις χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα.

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η μάλλον μακρά λίστα, παραλείποντας τους πρωταγωνιστές της ένοπλης σύρραξης. Οι ΗΠΑ έσυραν την αρχή του πολέμου το περασμένο Σάββατο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πυροδοτεί τη σύγκρουση με μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, του οπλοστασίου πυραύλων του και των δικτύων των αντιπροσώπων του — και τελικά την επιβολή αλλαγής καθεστώτος.

Donald Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ

AP

Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συντόνισαν την επίθεση μετά από μήνες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μαζί με δεκάδες ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Επίθεση Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ο απόηχος μίας εκ των επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη

AP

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο σύμμαχος των ΗΠΑ έχει δεχτεί περίπου 800 βλήματα από το Ιράν από την αρχή του πολέμου. Ιρανικά drones χτύπησαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah του Ντουμπάι και προκάλεσαν πυρκαγιές στο Jebel Ali Port, ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά κέντρα της περιοχής. Τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Κατάρ

Η μικρή χώρα του Κόλπου, η οποία ιστορικά διατηρεί φιλικές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου μετά την επίθεση ιρανικών drones σε δύο από τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις.

Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε επίσης δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη Su-24.

Κουβέιτ

Το Ιράν επιτέθηκε στο Κουβέιτ την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε μια επίθεση που οδήγησε στους πρώτους θανάτους Αμερικανών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φιλικά κουβεϊτιανά πυρά τη Δευτέρα. Και τα έξι μέλη εκτοξεύθηκαν και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Μπαχρέιν

Το Ιράν έπληξε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, με βίντεο να δείχνουν καπνό να υψώνεται κοντά στο αρχηγείο του 5ου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στη Μανάμα.

Ιρανικά drones χτύπησαν επίσης αρκετά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Ομάν

Το Ιράν επέκτεινε τις επιθέσεις του ώστε να συμπεριλάβει τις αμερικανικές βάσεις στο Ομάν κατά τη δεύτερη ημέρα του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ομάν μεσολάβησε σε έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Σαουδική Αραβία

Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία κατά τη δεύτερη ημέρα των επιθέσεων. Τη Δευτέρα, το Ιράν επιτέθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Ιρανικά drones χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura — ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο — αναγκάζοντάς το να κλείσει εν μέρει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να αναλάβει στρατιωτική δράση ως αντίδραση, αναφέρει το Axios.

Iran US Israel

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

AP

Ιορδανία

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Λίβανος

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, εκτοξεύοντας πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα — παραβιάζοντας την εκεχειρία που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2024.

Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο το Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί διοικητές της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίσης εισβολή στο νότιο Λίβανο.

Ιράκ

Το Ιράν επιτέθηκε στην κουρδική περιοχή του Ιράκ, την οποία θεωρεί στενά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ.

Προ-ιρανικές πολιτοφυλακές επιτέθηκαν επίσης σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, ενώ οι υποστηρικτές τους προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Κούρδοι Ιράν PJAK

Κούρδοι μαχητές της οργάνωσης PJAK του Ιράν στα βουνά του Ερμπίλ στο Ιράκ, 2022.

PJAK

Κύπρος

Drone επιτέθηκαν στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, εμπλέκοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύγκρουση. Ο κυπριακός Τύπος ανέφερε ότι οι επιθέσεις πιθανότατα προήλθαν από τη Χεζμπολάχ.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Ηνωμένο Βασίλειο

Αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξουσιοδότησε τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές αεροπορικές βάσεις για να χτυπήσουν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και έστειλε ένα αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα κατά των drone στην περιοχή.

Starmer; Κιρ Στάρμερ; πρωθυπουργός Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Pool Getty

Γαλλία και Γερμανία

Και οι δύο δυνάμεις της ΕΕ ζήτησαν αρχικά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, αλλά άνοιξαν το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ιρανικές επιθέσεις που έπληξαν το προσωπικό τους, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου του γερμανικού στρατού στην Ιορδανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο την Τρίτη και συζήτησε τη σύγκρουση με τον Τραμπ.

Trump Mideast Wars Gaza

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Φρίντριχ Μερτς στην υπογραφή εκεχειρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025.

AP Pool/Evan Vucci

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 38χρονη κρατούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοίτασμα πετρελαίου αμερικανικής εταιρίας επλήγη από επίθεση με drone στο ιρακινό Κουρδιστάν

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Οι επιθέσεις στο Ιράν δεν στοχεύουν τη Ρωσία ή την Κίνα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στην πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε»

22:40LIFESTYLE

Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ - «Ήταν πραγματικά απρόσμενο»

22:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στις ΗΠΑ

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle θα βρίσκεται στη Μεσόγειο το Σάββατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δεχτώ βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» ενάντια στα ιρανικά Shahed - Ο ρόλος της Ουκρανίας

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στην πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε»

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ