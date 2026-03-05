Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

Μέλη των Λαϊκών Δυνάμεων Κινητοποίησης παρευρίσκονται στην κηδεία μαχητών της Kataib Hezbollah, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην επαρχία Babil, νοτιοδυτικά της Βαγδάτης, στο Ιράκ.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που ξέσπασε το Σάββατο με την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων, έχει λάβει τροχιά ευρύτερης σύρραξης εμπλέκοντας όχι μόνο συμμαχικές δυνάμεις των ΗΠΑ, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και την Κύπρο.

Το AXIOS παρουσιάζει όλες τις χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο από το περασμένο Σάββατο μέχρι και σήμερα.

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η μάλλον μακρά λίστα, παραλείποντας τους πρωταγωνιστές της ένοπλης σύρραξης. Οι ΗΠΑ έσυραν την αρχή του πολέμου το περασμένο Σάββατο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πυροδοτεί τη σύγκρουση με μια μαζική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, του οπλοστασίου πυραύλων του και των δικτύων των αντιπροσώπων του — και τελικά την επιβολή αλλαγής καθεστώτος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ AP

Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συντόνισαν την επίθεση μετά από μήνες αποτυχημένων διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μαζί με δεκάδες ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο απόηχος μίας εκ των επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη AP

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο σύμμαχος των ΗΠΑ έχει δεχτεί περίπου 800 βλήματα από το Ιράν από την αρχή του πολέμου. Ιρανικά drones χτύπησαν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Palm Jumeirah του Ντουμπάι και προκάλεσαν πυρκαγιές στο Jebel Ali Port, ένα από τα πιο σημαντικά εμπορικά κέντρα της περιοχής. Τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Κατάρ

Η μικρή χώρα του Κόλπου, η οποία ιστορικά διατηρεί φιλικές σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το Ιράν, ανέστειλε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου μετά την επίθεση ιρανικών drones σε δύο από τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις.

Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ κατέρριψε επίσης δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη Su-24.

Κουβέιτ

Το Ιράν επιτέθηκε στο Κουβέιτ την πρώτη ημέρα του πολέμου, σε μια επίθεση που οδήγησε στους πρώτους θανάτους Αμερικανών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φιλικά κουβεϊτιανά πυρά τη Δευτέρα. Και τα έξι μέλη εκτοξεύθηκαν και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Μπαχρέιν

Το Ιράν έπληξε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, με βίντεο να δείχνουν καπνό να υψώνεται κοντά στο αρχηγείο του 5ου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στη Μανάμα.

Ιρανικά drones χτύπησαν επίσης αρκετά κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Ομάν

Το Ιράν επέκτεινε τις επιθέσεις του ώστε να συμπεριλάβει τις αμερικανικές βάσεις στο Ομάν κατά τη δεύτερη ημέρα του πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ομάν μεσολάβησε σε έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Σαουδική Αραβία

Το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις στη Σαουδική Αραβία κατά τη δεύτερη ημέρα των επιθέσεων. Τη Δευτέρα, το Ιράν επιτέθηκε στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.

Ιρανικά drones χτύπησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Ras Tanura — ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο — αναγκάζοντάς το να κλείσει εν μέρει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να αναλάβει στρατιωτική δράση ως αντίδραση, αναφέρει το Axios.

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026. AP

Ιορδανία

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.

Λίβανος

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, εκτοξεύοντας πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα — παραβιάζοντας την εκεχειρία που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2024.

Το Ισραήλ απάντησε με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρο το Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρκετοί διοικητές της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίσης εισβολή στο νότιο Λίβανο.

Ιράκ

Το Ιράν επιτέθηκε στην κουρδική περιοχή του Ιράκ, την οποία θεωρεί στενά συνδεδεμένη με τις ΗΠΑ.

Προ-ιρανικές πολιτοφυλακές επιτέθηκαν επίσης σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, ενώ οι υποστηρικτές τους προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Κούρδοι μαχητές της οργάνωσης PJAK του Ιράν στα βουνά του Ερμπίλ στο Ιράκ, 2022. PJAK

Κύπρος

Drone επιτέθηκαν στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου, εμπλέκοντας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύγκρουση. Ο κυπριακός Τύπος ανέφερε ότι οι επιθέσεις πιθανότατα προήλθαν από τη Χεζμπολάχ.

Ηνωμένο Βασίλειο

Αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξουσιοδότησε τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές αεροπορικές βάσεις για να χτυπήσουν ιρανικές εγκαταστάσεις πυραύλων και έστειλε ένα αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα κατά των drone στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή Pool Getty

Γαλλία και Γερμανία

Και οι δύο δυνάμεις της ΕΕ ζήτησαν αρχικά την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, αλλά άνοιξαν το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ιρανικές επιθέσεις που έπληξαν το προσωπικό τους, συμπεριλαμβανομένου ενός στρατοπέδου του γερμανικού στρατού στην Ιορδανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο την Τρίτη και συζήτησε τη σύγκρουση με τον Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Φρίντριχ Μερτς στην υπογραφή εκεχειρίας για τον πόλεμο στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις 13 Οκτωβρίου 2025. AP Pool/Evan Vucci

