Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Ένας μαθητής από την Γαλλία έχασε την ζωή του απόψε το βράδυ, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 21:30 περίπου το βράδυ όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ανήλικος έπεσε στο κενό.

ΑΣθνεοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκδρομής με το σχολείο του.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων