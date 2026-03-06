Wall Street: Το ράλι στην τιμή του πετρελαίου «βύθισε» τον Dow Jones

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Πέμπτη (5/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το νέο ράλι των τιμών του πετρελαίου να ενισχύει τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού.

Η τιμή του αμερικανικού αργού αυξήθηκε κατά 8,5% στα 81 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 784,67 μονάδων (–1,61%), στις 47.954,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 58,49 μονάδων (–0,26%), στις 22.748,98 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 38,79 μονάδων (–0,56%), στις 6.830,71 μονάδες.