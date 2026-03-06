Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

Ο ηγέτης του κινήματος ανταρτών Ανσαραλά της Υεμένης –γνωστού και ως Χούθι–, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να παρέμβουν στρατιωτικά ανά πάσα στιγμή, την έκτη ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Πέμπτη, ο ηγέτης της ένοπλης σιιτικής ομάδας, Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, υπογράμμισε ότι το κίνημα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για κλιμάκωση.

«Σε ό,τι αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, το δάχτυλό μας βρίσκεται στη σκανδάλη. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή, αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις», δήλωσε.