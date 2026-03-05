Κύπρος: Αυτό είναι το ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν τα νοσοκομεία σε περίπτωση πολέμου

Οι ειδικές περιστάσεις που επικρατούν στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες υπό την απειλή επίθεσης από το Ιράν έχουν αναγκάσει τα νοσοκομεία της Μεγαλονήσου να καταστρώσουν ειδικό σχέδιο το οποίο θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή σε περίπτωση πολέμου, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου (ΟΚΥπΥ).

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Πάμπος Χαριλάου δηλώνει ότι καθόρισαν τις εσωτερικές κρίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα νοσοκομείο, όπως η πυρκαγιά, πλημμύρα, αλλά και τις εξωτερικές κρίσεις, δηλαδή τα όποια συμβάντα, όπως αναφέρει το alphanewslive

«Όσον αφορά πόλεμο υπάρχει ειδικό απόρρητο σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και αξιολογείται και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την συμβολή των νοσοκομείων μας σε τέτοιου είδους συμβάντα.»

Ερωτηθείς γιατί είναι απόρρητο το σχέδιο, δηλώνει ότι δεν βγαίνει προς τα έξω και για αυτό είναι ενημερωμένοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Εξηγεί επίσης ότι στις πρόνοιες είναι καθορισμένο και ποιοι θα παραμείνουν στα νοσοκομεία και ποιοι θα πάνε εφεδρεία ή στην Πολιτική Άμυνα.

«Υπάρχει ο μηχανισμός, έχει δημιουργηθεί εδώ και καιρό, σε περίπτωση που θα έχουμε το οποιοδήποτε μήνυμα, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση.»

Ανέφερε ότι έγινε σύσκεψη για επαναξιολόγηση της ενδοεπικοινωνίας, δηλαδή για το πως γίνεται η ενημέρωση του προσωπικού και ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται.

Διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν διαδικασίες εκκένωσης, που θα στηθεί ένα νέο νοσοκομείο και τι ακριβώς θα γίνει σε μια έκτακτη περίπτωση. Επισημαίνει επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια επαναξιολόγησης των σχεδίων.

