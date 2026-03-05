Καίγονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν

Πυρκαγιές μαίνονται στο διυλιστήριο της Petroleum Company του Μπαχρέιν μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

BREAKING: Fires are burning at Bahrain's Petroleum Company refinery following an Iranian ballistic missile attack. pic.twitter.com/fJky8pPbQT — Faytuks News (@Faytuks) March 5, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρκετοί ήταν οι πύραυλοι που έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι αρχές του κράτους του κόλπου παραδέχθηκαν ότι μια εγκατάσταση που βρίσκεται εντός της ζώνης πετρελαϊκών υποδομών στοχεύθηκε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με απώλειες ή την έκταση των ζημιών.

Διαβάστε επίσης