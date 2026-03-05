Καίγονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Μπαχρέιν
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με απώλειες ή την έκταση των ζημιών.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιές μαίνονται στο διυλιστήριο της Petroleum Company του Μπαχρέιν μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αρκετοί ήταν οι πύραυλοι που έπληξαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
Οι αρχές του κράτους του κόλπου παραδέχθηκαν ότι μια εγκατάσταση που βρίσκεται εντός της ζώνης πετρελαϊκών υποδομών στοχεύθηκε.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με απώλειες ή την έκταση των ζημιών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ: Την Παρασκευή η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
14:37 ∙ LIFESTYLE