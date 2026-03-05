Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία

Η συγκινητική εξομολόγηση που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους 

Ραγίζει καρδιές 28χρονος ηθοποιός του BBC με καρκίνο σε τελικό στάδιο - Η τελευταία του επιθυμία
Ο Finnian Garbutt / Instagram
Τέσσερα χρόνια μετά την διάγνωσή του με καρκίνο του δέρματος, ο 28χρονος ηθοποιός Finnian Garbutt του BBC μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους την μάχη του με την επάρατη νόσο, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο και δεν του μένει πολύ χρόνος ζωής.

Ο πρωταγωνιστής του αστυνομικού δράματος του BBC «Hope Street», είπε στους θαυμαστές του στο Instagram ότι του ανακοίνωσαν πως ο καρκίνος του έχει «προχωρήσει ραγδαία», μετά από έντονους πόνους στην πλάτη και τους γοφούς.

finnstagram20172374454234353406727820710004905944524-copy.webp

Ο Finnian Garbutt / Instagram

«Το δημοσιοποιώ γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να το πω σε κάθε άτομο ξεχωριστά και ελπίζω ότι τώρα που είναι ανοιχτό, μπορώ να απολαύσω τον χρόνο με την εκπληκτική οικογένεια και τους φίλους μου», πρόσθεσε ο Garbutt. «Από τότε που διαγνώστηκα πριν 4 χρόνια με καρκίνο, έχω πετύχει πολλούς από τους στόχους της ζωής μου – 30 επεισόδια σε μια τηλεοπτική σειρά, πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ταινία (που θα κυκλοφορήσει σύντομα), να αγοράσω το δικό μου σπίτι, να παντρευτώ τον καλύτερό μου φίλο και να γίνω πατέρας σε ένα απίστευτο κοριτσάκι που πάντα μου φέρνει χαμόγελο».

https://www.instagram.com/p/DVd5neBlxQQ/
finnstagram20172501899034460315165814901024905944524-copy.webp

Ο Finnian Garbutt / Instagram

Ο Garbutt ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη στήριξη προς εκείνον και την οικογένειά του.

Σε επόμενο post, μοιράστηκε σύνδεσμο για μια GoFundMe σελίδα που δημιουργήθηκε για τη σύντροφό του, Louise, και την ενός έτους κόρη τους, Saoirse.

«Το μόνο που θέλω είναι η γυναίκα μου και το μικρό μου μωρό να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα τους την προσέφερε, κάτι που δυστυχώς πλέον δεν είναι δυνατό», έγραψε στο Instagram ο Garbutt.

finnstagram20177238068138433253964226734294905944524-copy.webp

Ο Finnian Garbutt / Instagram

Στον Garbutt είχε ανακοινωθεί ότι ο καρκίνος του ήταν τελικό στάδιο μόλις δύο εβδομάδες πριν γεννηθεί η κόρη του, Saoirse. Είπε ότι η ασθένειά του είχε εξαπλωθεί στο ήπαρ και στους πνεύμονες.

Τον Φεβρουάριο του 2022, ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε 12ωρη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση 75 λεμφαδένων από το πρόσωπο και τον λαιμό του.

