Οι Εκδόσεις Καστανιώτη αποχαιρετούν τον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες

Οι Εκδόσεις Καστανιώτη αποχαιρετούν έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τον Πορτογάλο συγγραφέα Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο Αντούνες υπήρξε μια εμβληματική μορφή, ένας ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και της ιστορικής μνήμης, το όνομα του οποίου βρισκόταν σταθερά, επί σειρά ετών, ανάμεσα στους επικρατέστερους υποψηφίους για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1942, ο Αντούνες σπούδασε Ιατρική και ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική, μια επιστήμη που καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τους χαρακτήρες του: με μια διεισδυτική, σχεδόν κλινική αλλά βαθιά ανθρώπινη ματιά. Η καθοριστική εμπειρία της ζωής του, ωστόσο, ήταν η θητεία του ως στρατιωτικού γιατρού στην Αγκόλα κατά τη διάρκεια του αποικιακού πολέμου. Τα τραύματα εκείνης της περιόδου αποτέλεσαν τον κεντρικό πυρήνα του έργου του, μετατρέποντας την προσωπική εμπειρία σε παγκόσμιο λογοτεχνικό γεγονός.

Οι Έλληνες αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πολυεπίπεδο και απαιτητικό ύφος του Αντούνες μέσα από τρία από τα σημαντικότερα έργα του, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις μας:

Το Εγχειρίδιο των Ιεροεξεταστών: Μια συγκλονιστική τοιχογραφία της πτώσης της δικτατορίας του Σαλαζάρ, ιδωμένη μέσα από τη φθορά και την παρακμή των ανθρώπων της εξουσίας.

Η φυσική τάξη των πραγμάτων: Ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα όπου ο θάνατος, η μνήμη και η μοναξιά πλέκονται σε μια αριστοτεχνική αφήγηση.

Το μεγαλείο της Πορτογαλίας: Μια σκληρή και ταυτόχρονα λυρική καταγραφή του τέλους της αποικιοκρατίας, όπου το ένδοξο παρελθόν συγκρούεται με τη βίαιη πραγματικότητα.

«Γράφω για να μπορώ να αναπνέω», είχε δηλώσει κάποτε ο ίδιος. Το έργο του, γεμάτο εσωτερικούς μονολόγους και ανατροπές στον χρόνο, κατάφερε να αποτυπώσει το χάος του σύγχρονου κόσμου όσο λίγοι συγγραφείς του 20ού και 21ου αιώνα.

Ο Αντόνιο Λόμπο Αντούνες τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις στον κόσμο των γραμμάτων, μεταξύ των οποίων το Μέγα Βραβείο της Ένωσης Πορτογάλων Συγγραφέων, το Βραβείο Camões και το Βραβείο Jerusalem.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όμως η «φυσική τάξη των πραγμάτων» ορίζει πως το έργο του θα συνεχίσει να ζει, θυμίζοντάς μας το μεγαλείο και την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.