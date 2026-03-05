Λαμία: Στον πατέρα παρέμεινε η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού ΑμεΑ - Ραγίζει καρδιές η ιστορία του

Στον πατέρα παρέμεινε τελικά η επιμέλεια του 10χρονου παιδιού από τη Λαμία που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μετά τη νέα προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείο Λαμίας, έως την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Η ιστορία του 10χρονου, είχε απασχολήσει αρνητικά την επικαιρότητα όταν πριν ένα περίπου μήνα βρέθηκε «παρατημένο» στα Δικαστήρια Λαμίας, «πληρώνοντας» τη χρόνια διαμάχη των βιολογικών γονιών του.

Το τελευταίο διάστημα, έχει ξεκαθαρίσει απολύτως το τοπίο της υπόθεσης, με τον πατέρα να επαναλαμβάνει ότι θέλει την επιμέλεια του γιου του και ότι θα προσπαθήσει το καλύτερο για αυτόν.

Σήμερα στο δικαστήριο παραβρέθηκε μόνο ο πατέρας του παιδιού, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο. Όπως σημείωσε η δικηγόρος η εντολέας έχει αναχωρήσει για την πατρίδα της όπου αναζητεί δουλειά. Υπενθυμίζουμε ότι από την πλευρά της μητέρας υπήρχε από το προηγούμενο δικαστήριο η επιθυμία ανάθεσης της επιμέλειας στον πατέρα.

Ο δικηγόρος του πατέρα από την πλευρά του ανέφερε ότι προς το παρόν ο ανήλικος βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ωστόσο έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθεί σύντομα στο κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον σε ειδική δομή στη Χαλκηδόνα. Ο ίδιος το επισκέπτεται τακτικά ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να του προσφέρει στο μέλλον όσα χρειάζεται.

Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητα τις προηγούμενες εβδομάδες όταν το 10χρονο παιδί έγινε «μπαλάκι» από τον έναν γονέα στον άλλο με την υπόθεση να καταλήγει στα διακαστήρια.

Το παιδί, γεννημένο εκτός γάμου αλλά αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, μεγάλωνε με την μητέρα του που είχε και την επιμέλεια. Παρά τις προσπάθειες του πατέρα να υπάρχει επαφή με το παιδί, οι συναντήσεις τους, ήταν σπάνιες. Η μητέρα άλλαζε διαρκώς τόπο κατοικίας, σε σημείο ο πατέρας να χρειαστεί να προσφύγει μέχρι και σε πρεσβείες αναζητώντας το.

Πριν από ένα μήνα περίπου, η μητέρα κατέθεσε αίτηση αναίρεσης της επιμέλειας στα Δικαστήρια της Λαμίας. Η αίτηση έγινε δεκτή. Η μητέρα έφυγε βιαστικά αφήνοντας το παιδί στα σκαλιά του Δικαστικού Μεγάρου. Το αγοράκι μέσα σε μια στιγμή έχασε τον άνθρωπο που το μεγάλωνε και έμενε στα χέρια του πατέρα. Ένας πατέρας που ναι μεν ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες του, όμως και εκείνος βρίσκονταν ξαφνικά, μπροστά σε μία σκληρή πραγματικότητα.

Το παιδί, σοκαρισμένο, βίωνε βίαια ξεσπάσματα, δεν αναγνώριζε τον πατέρα του και κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Ο πατέρας, σε κατάσταση σοκ, αναζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο της Λαμίας από όπου στη συνέχεια διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσηλεία και φροντίδα.

Με πληροφορίες από lamianow.gr, lamiareport.gr

