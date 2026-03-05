Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν τα σύννεφα και θα δώσουν κάποια φαινόμενα από το απόγευμα σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ θα υπάρξει και μια αστάθεια στη Θεσσαλία. Κάποιες τοπικές μπόρες θα σημειωθούν το βράδυ στην ανατολική Στερεά και στα βόρεια της Αττικής. Η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή τις πρωινές ώρες, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει τοπικά και του 21 βαθμούς.

Τις επόμενες μέρες θα είναι μεγάλα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ θα απουσιάζουν οι βροχές.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και κυρίως τη Δευτέρα, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα είναι πιο πυκνά τα σύννεφα στην κεντρική χώρα, όμως δεν θα δώσουν κάποια φαινόμενα.

Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία δείχνουν ότι ιδίως κάποιες βροχές στις 13 και 14 Μαρτίου, κάποιες βροχές ίσως επηρεάσουν τη χώρα και κυρίως τα δυτικά.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS