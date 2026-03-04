Γιαννακόπουλος: «Πριμ 1.000.000 επιπλέον σε περίπτωση που κάνουμε triple crown»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια της κοπής πίτας της ομάδας του «τριφυλλιού» ανακοίνωσε επιπλέον πριμ ύψους 1.000.000 ευρώ σε περίπτωση που οι «πράσινοι» κατακτήσουν όλους τους τίτλους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι από τους λίγους ανθρώπους που ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της σεζόν στήριζε και έδειχνε με κάθε τρόπο την απόλυτη πίστη του στις δυνάμεις και τις δυνατότητες της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Και αυτό έκανε και σήμερα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκοψε σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανακοίνωσε επιπλέον πριμ 1.000.000 ευρώ για να το μοιραστούν τα μέλη της ομάδας σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός στο τέλος της σεζόν έχει καταφέρει να κερδίσει και τους τρεις τίτλους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ και η ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

Εν μέσω εξαιρετικού κλίματος και «ζεστής» ατμόσφαιρας, η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της σε εκδήλωση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Τους αθλητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου της ομάδας μας υποδέχθηκε ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος με την ευχή για ένα 2026 γεμάτο υγεία και επιτυχίες.

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε: «Είναι Μάρτιος και είναι λίγο περίεργο να ευχόμαστε Καλή Χρονιά, αλλά παρ’ όλα αυτά, Καλή Χρονιά. Αγάπη, ευημερία, τύχη, ευτυχία και υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας. Προσωπικά επιτεύγματα, ελπίζω και ομαδικά επιτεύγματα επίσης.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, την καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη και τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε “τα καλύτερα” σε όλα τα επίπεδα. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς, εκείνο το τραπέζι που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, στο Σούνιο, να έχει και τα τρία κύπελλα. Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου. Eίστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου.

Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον Χουάντσο να χαμογελάει. Είναι Μάρτιος ακόμα. Θέλω να χαμογελάσω, γνωρίζω ότι είναι ακόμα Μάρτιος. Ξέρεις ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου, ε; Και το χαμόγελό σου πάντα προβλέπει πράγματα. Για άλλη μια φορά, Καλή Χρονιά και ό,τι καλύτερο από εσάς».

Μετά το πέρας της διαδικασίας με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης, ο κ. Γιαννακόπουλος πήρε εκ νέου τον λόγο, αναφέροντας: «Φυσικά θέλουμε τα τρία κύπελλα, όχι για το τραπεζάκι. Τα θέλουμε για τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό. Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος. Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας πω ότι στο τέλος της σεζόν, αν έχουμε και τα τρία κύπελλα σε εκείνο το τραπέζι για να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους, πέρα από όλα τα bonus που έχετε, θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ευρώ από εμένα, ώστε να μοιραστεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο. Αυτό δεν είναι από το budget, είναι από εμένα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι από εμένα, είναι από τον Φρι».

