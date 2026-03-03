Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, καθώς και προσωπικά έγγραφα

Μίλτος Τσεκούρας

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και προσωπικά έγγραφα.
  • Σε περίπτωση κινδύνου, οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας ειδοποιούν για άμεση προστασία και οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες και να μετακινούνται σε καταφύγια.
  • Οι πολίτες μπορούν να εντοπίζουν το πλησιέστερο καταφύγιο μέσω της εφαρμογής SafeCY ή τηλεφωνικά στο Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας.
  • Αν δεν υπάρχουν καταφύγια στην περιοχή, οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε εσωτερικούς χώρους μακριά από παράθυρα και να ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες αυτοπροστασίας.
  • Οι κοινότητες κοντά σε Βρετανικές Βάσεις και το Αεροδρόμιο Πάφου έχουν ειδικά πλάνα εκκένωσης και ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές για προσωρινούς χώρους προστασίας.
Snapshot powered by AI

Tο υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν προληπτικά το δικό τους σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα απαραίτητα προϊόντα, το οποίο θα είναι εύκολα μεταφερόμενο σε περίπτωση που δοθούν σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές.

Το σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά είδη που θα χρειαστούν σε περίπτωση εκκένωσης ή καταφυγίου, όπως τρόφιμα, νερό, πρώτες βοήθειες, καθώς και προσωπικά έγγραφα.

Επίσης για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης λήψης μέτρων αυτοπροστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, με σκοπό την κατάλληλη και σωστή προετοιμασία σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια.

Αστικές περιοχές

  • Πώς ενημερώνομαι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω κινδύνου από εχθρική ενέργεια;

Σε τέτοια περίπτωση, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα δοθούν οδηγίες στους πολίτες για να καταφύγουν σε καταφύγια/προσωρινούς χώρους προστασίας.
Οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας αποτελούν μέσο άμεσης προειδοποίησης του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού ή/και γενικευμένου κινδύνου. Στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους, ώστε να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η Πολιτική Άμυνα διαθέτει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στο Τμήμα Συνοικιοφυλακής, το οποίο περιπολεί στις επηρεαζόμενες περιοχές και κατευθύνει τους πολίτες.

Πότε ενεργοποιούνται οι σειρήνες και τι πρέπει να κάνω αν ηχήσουν;
Οι σειρήνες ενεργοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές, όταν υπάρχει άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος που απαιτεί μαζική και γρήγορη ενημέρωση.

Τα βασικά σήματα των σειρήνων είναι:

Έναρξη Συναγερμού: Διακυμαινόμενος ήχος

Σημαίνει: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να λάβω άμεσα μέτρα προστασίας. Παραμένω ψύχραιμος και ενημερώνομαι από επίσημες πηγές.

Λήξη Συναγερμού: Σταθερός, συνεχόμενος ήχος

Σημαίνει: Ο άμεσος κίνδυνος έχει παρέλθει. Παραμένω προσεκτικός και συνεχίζω να ενημερώνομαι.

Αν ακούσω σειρήνα:

  • Παραμένω ψύχραιμος και δεν πανικοβάλλομαι.
  • Ενημερώνομαι από έγκυρες πηγές, όπως το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των αρμόδιων Αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Δεν διαδίδω φήμες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.
  • Προετοιμάζομαι για μετακίνηση σε ασφαλές σημείο ή καταφύγιο, αν δοθεί οδηγία, και δεν μετακινούμαι άσκοπα.
  • Ακολουθώ τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και των άλλων αρμόδιων Αρχών.


Πώς μπορώ να εντοπίσω το πλησιέστερο καταφύγιο/χώρο προστασίας;

Τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν προστασία από εκρήξεις, θραύσματα και άλλους κινδύνους. Η διαμονή στα καταφύγια είναι ολιγόωρη, μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος.

Γνωρίζω εκ των προτέρων πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μου, μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452.

Μετακινούμαι στο καταφύγιο με τάξη και χωρίς πανικό.

Ακολουθώ τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν εγκαταλείπω το καταφύγιο χωρίς οδηγία από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν χρειαστεί να μετακινηθώ σε καταφύγιο, παίρνω μαζί μου:

  • Ταυτότητα ή βασικά έγγραφα,
  • Λίγα χρήματα,
  • Νερό, ξηρά τροφή και παιδικές τροφές, αν έχω παιδιά,
  • Προμήθειες πρώτων βοηθειών,
  • Φάρμακα πρώτης ανάγκης ή και φάρμακα που λαμβάνω στο πλαίσιο φαρμακευτικής αγωγής, και
  • Φακό, μικρό φορητό ραδιόφωνο και μπαταρίες.

Τι κάνω σε περίπτωση που δεν υπάρχου καταφύγια/χώροι προστασίας στην περιοχή όπου βρίσκομαι;

Αν βρίσκομαι σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν καταφύγια, ακολουθώ τα πιο κάτω μέτρα αυτοπροστασίας:

  • Εντοπίζω χώρο μέσα στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας μου, μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια.
  • Έχω μαζί μου φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα και κιβώτιο πρώτων βοηθειών (βλ. φυλλάδιο με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης).
  • Σε περίπτωση συναγερμού, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια.
  • Αν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια κατά προτίμηση σε χαράδρα, χαντάκι ή λάκκο, αν υπάρχει κοντά.
  • Παραμένω ψύχραιμος και ακολουθώ τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Κοινότητες που γειτνιάζουν με Βρετανικές Βάσεις και το Αεροδρόμιο Πάφου:

Στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων Πύλας, Ορμήδειας, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου, Τίμης, Αναρίτας και Μαδριών, η Πολιτική Άμυνα έχει καταρτίσει, προληπτικά, πλάνο για το ενδεχόμενο εκκένωσης των περιοχών και έχουν ενημερωθεί σχετικά τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι Αντιδημάρχοι.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι των περιοχών ενημερώθηκαν ή θα ενημερωθούν εντός της σημερινής ημέρας από τις Τοπικές Αρχές μέσω των εφαρμογών whatsapp και viber ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, για τα σημεία που θα λειτουργήσουν προσωρινά ως χώροι προστασίας, εφόσον παραστεί ανάγκη. Στους προκαθορισμένους χώρους θα βρίσκεται προσωπικό της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για να κατευθύνει τους πολίτες και να βοηθήσει στην ασφαλή φιλοξενία τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν άμεσα 14 χώρες της Μέσης Ανατολής

13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επιχείρηση… ηρεμία στην «Ένωση» πριν την ΑΕΛ

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικό πλοίο στην Κύπρο θα στείλει η Βρετανία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η επόμενη είναι η Κούβα», λέει σύμμαχος του Τραμπ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

ΔΟΑΕ: Επιβεβαιώνει καθυστερημένα τις ζημιές στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο του Νατάνζ

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Πένθος - Πέθανε ο Γιώργος Καραντινός, πρώην μέλος της διοίκησης της ΠΑΕ

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων στους Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί τον Νετανιάχου το Ιράν: «Ξέρουμε πού κάνεις τις συναντήσεις σου»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Σύλλογο «95» για τους Σπάνιους Ασθενείς

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

12:56WHAT THE FACT

Η αναλογία 2D:4D - Τα δάχτυλά σας κρύβουν το μυστικό της εξέλιξης του εγκεφάλου

12:53WHAT THE FACT

«Swiftie»: Επίσημα στο λεξικό του Dictionary.com οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

12:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαι πιο έξυπνος με τους τραυματισμούς μου»

12:35ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γονείς εντόπισαν νεκρό το βρέφος τους

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το «κακό συνήθειο» με τις καταρρίψεις από φίλια πυρά: Γιατί συνεχίζει να συμβαίνει και οι δυνατότητες των Patriot

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για το Ιράν: «Η διπλωματία και οι Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν: Από τους βαλλιστικούς πυραύλους Khorramshahr και Sejjil με βεληνεκές 2.000 χλμ μέχρι τα μη επανδρωμένα Shahed

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος δημοσιογράφος συνελήφθη στο Ισραήλ ενώ έκανε ρεπορτάζ - Βίντεο

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Καλεί τους πολίτες να δημιουργήσουν σακίδιο έκτακτης ανάγκης - Τα μέτρα αυτοπροστασίας

06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

08:49ΕΘΝΙΚΑ

Η αναχώρηση των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» για την Κύπρο - Εντυπωσιακά πλάνα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θρήνος και οργή στην κηδεία για τις μαθήτριες του σχολείου που δέχθηκε επίθεση - Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του κόσμου

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση Τραμπ στον Στάρμερ: «Δεν ήταν συνεργάσιμος... Ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έβλεπα αυτό»

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες από τις εστίες της σύρραξης

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Πόσο θα μπορούσε να κοστίσει στις ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

08:44ΕΘΝΙΚΑ

Patriot μεταφέρονται σε Κάρπαθο και Σούδα - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» - Τέσσερα F-16 στην Κύπρο

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 5 οχημάτων στην παραλιακή - Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 23χρονος Τσέχος

10:31LIFESTYLE

Mooné Rahimi: Η πανέμορφη Ιρανή που ξεσήκωσε το διαδίκτυο με τον «χορό του Τραμπ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ