Οι 4 άνδρες που θα μπορούσαν να σώσουν ή να καταστρέψουν το Ιράν

Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, οι Ιρανοί κληρικοί θα αποφασίσουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιδιώξει αποκλιμάκωση ή θα μπει πιο βαθιά σε μια «αυτοκτονική» όπως προεξοφλούν οι αναλυτές αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αρκετοί ηγέτες έχουν αναδειχθεί για να βγάλουν τη χώρα από τα ερείπια των αεροπορικών επιδρομών που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο.

Πολλοί από τους προηγούμενους υποψηφίους σκοτώθηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θα είναι κανένας από αυτούς που σκεφτόμασταν, επειδή είναι όλοι νεκροί», παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι διεκδικητές της εξουσίας μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ.

Αλιρέζα Αράφι

Πιθανή στρατηγική: Κατάπαυση του πυρός

Το μονοπάτι προς την αποκλιμάκωση περνάει από τον Αλιρεζά Αράφι, τον 67χρονο κληρικό που επιλέχθηκε να ενταχθεί στο προσωρινό συμβούλιο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί , δήλωσε στον Ομανό ομόλογό του ότι το Ιράν ήταν «ανοιχτό σε κάθε σοβαρή προσπάθεια» να σταματήσει η κλιμάκωση - το πρώτο διπλωματικό σήμα ότι η Τεχεράνη μπορεί να επιδιώξει μια έξοδο από τον πόλεμο.

Εάν οι κληρικοί επιλέξουν τον Αράφι ως Ανώτατο Ηγέτη, αυτό θα σηματοδοτήσει την προθυμία τους να επιστρέψουν σε αυτό το διπλωματικό πλαίσιο. Ο Αράφι ελέγχει τα σεμινάρια και την υποδομή θρησκευτικής εκπαίδευσης του Ιράν, δίνοντάς του διαπιστευτήρια κληρικού. Το αμφιλεγόμενο ταξίδι του στη Μόσχα το 2023, όπου συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους και μίλησε για την επιθυμία του Ιράν για «εκτεταμένη συνεργασία με τη Ρωσία», υποδηλώνει ότι έχει την υποστήριξη του Κρεμλίνου.

Με τον Πάπα Φραγκίσκο το 2022





Αλλά η επιλογή του πιθανότατα θα σήμαινε ότι θα χρησιμεύσει ως σύμβολος, ενώ η πραγματική εξουσία βρίσκεται στην οικογένεια Λαριτζανί. Σε αυτό το σενάριο, ο Αράφι θα παρείχε θρησκευτική νομιμότητα, ενώ οι αδελφοί Λαριτζανί, Αλί και Σαντέκ, και οι δύο βασικά μέλη του στενού κύκλου του Χομεϊνί, θα ασκούσαν πραγματικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τη μεσολάβηση του Ομάν για να διαπραγματευτούν μια εκεχειρία που θα διαφυλάσσει τα βασικά συμφέροντα του καθεστώτος: τον τερματισμό των επιθέσεων, τη διατήρηση κάποιου πυρηνικού δυναμικού, την αποφυγή αλλαγής καθεστώτος.



Η Ρωσία θα εγγυόταν τη συμφωνία. Οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν περιορισμένο ιρανικό πυρηνικό εμπλουτισμό με αντάλλαγμα επαληθευμένους περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την ανάπτυξη όπλων. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια σε αυτό: οι σκληροπυρηνικοί που θεωρούν τη διαπραγμάτευση ως προδοσία, οι διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που θέλουν εκδίκηση για τους νεκρούς συντρόφους τους και οι κληρικοί που εξέδωσαν φετφά κηρύσσοντας εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Μοχάμεντ Μεχντί Μιρμπαγκέρι

Πιθανή στρατηγική: Κλιμάκωση «αυτοκτονικών φαινομένων»

Ο Μοχάμεντ Μεχντί Μιρμπαγκέρι είναι ένας 66χρονος κληρικός του οποίου η αποκαλυπτική θεολογία και η απολυταρχική πολιτική αντιπροσωπεύουν το πιο ριζοσπαστικό ιδεολογικό ρεύμα του Ιράν. Ο Μιρμπαγκέρι δήλωσε στην τηλεόραση ότι «για να επιτευχθεί ο στόχος της θεϊκής εγγύτητας, ακόμη και αν σκοτωθούν οι μισοί άνθρωποι του κόσμου, αξίζει τον κόπο. Επομένως, η δολοφονία 42.000 ανθρώπων στη Γάζα δεν έχει σημασία σε σύγκριση με αυτόν τον μεγάλο στόχο».

Αυτή η λογική –ότι δεκάδες χιλιάδες θάνατοι είναι αποδεκτό κόστος για θεολογικούς στόχους– πιθανότατα θα εφαρμοζόταν και στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εάν οι κληρικοί επιλέξουν τον Μιρμπαγκέρι, αυτό θα σηματοδοτήσει την απόρριψη οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης και τη δέσμευση για ολοκληρωτικό πόλεμο ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Θεωρεί την Ισλαμική Δημοκρατία ως μέρος του «μεγάλου σχεδίου του Θεού» και τη σύγκρουση μεταξύ «πιστών και απίστων» ως αναπόφευκτη. Το ιδανικό μοντέλο διακυβέρνησής του είναι το «μαξιμαλιστικό velayat-e faqih» που κατευθύνει συνολικά όλες τις πτυχές της κοινωνίας προς την «εδραίωση του μονοθεϊσμού» χωρίς να περιορίζεται από γεωγραφικά σύνορα.

Σε αυτό το σενάριο, το Ιράν θα συνέχιζε την «Επιχείρηση True Promise 4» με συνεχείς επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή, ισραηλινές πόλεις και κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Ο Μιρμπαγκέρι, ως ανώτατος ηγέτης, θα διατάξει συνεχείς επιθέσεις σε αεροπλανοφόρα, πετρελαϊκές υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ και θα κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ θα απαντούσαν με συντριπτική δύναμη, όπως με επιθέσεις στις εναπομείνασες κυβερνητικές υποδομές και πόλεις του Ιράν, επιβολή πλήρους οικονομικού αποκλεισμού και υποστήριξη σε επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος. Αυτό το σενάριο θα κατέληγε στην καταστροφή του Ιράν - αλλά η θεολογία του Μιρμπαγκέρι παρουσιάζει το μαρτύριο ως νίκη.



«Το μοντέλο προόδου πρέπει να κάνει πολλά πράγματα, ώστε οι γυναίκες να τηρούν το χιτζάμπ και να μην βασίζονται μόνο στην πειθώ», έχει πει, υποδηλώνοντας ότι το όραμά του για τη διακυβέρνηση εκτείνεται πέρα ​​από την απλή επιβίωση, στον ολοκληρωμένο ιδεολογικό μετασχηματισμό. Εάν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί να επιτύχει αυτόν τον μετασχηματισμό, σύμφωνα με τον Μιρμπαγκέρι, η καταστροφή γίνεται ένα αποδεκτό αποτέλεσμα.

Σαντέκ Λαριτζανί

Πιθανή στρατηγική: Πραγματιστική επιβίωση

Η πορεία προς τη διαχειριζόμενη διαδοχή περνάει από τον Σαντέκ Λαριτζανί , τον 64χρονο επικεφαλής του «Συμβουλίου Σκοπιμότητας», του οποίου ο αδελφός Αλί έχει αφιερώσει χρόνια προσπαθώντας να τον τοποθετήσει ως τον υποψήφιο που μπορεί να διατηρήσει τη συναίνεση μεταξύ των παρατάξεων κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ο Σαντέκ Λαριτζανί διετέλεσε επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής του Πράσινου Κινήματος το 2009, αποκτώντας σκληροπυρηνικά διαπιστευτήρια.

Περιστασιακά επέκρινε και τη διαφθορά -αν και ο ίδιος θεωρείται διεφθαρμένος- και υποστήριξε περιορισμένες νομικές μεταρρυθμίσεις, δημιουργώντας τόση αξιοπιστία ώστε να είναι αποδεκτή από όλες τις παρατάξεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι απέφυγε τις πολωτικές αντιπαραθέσεις που έβλαπταν άλλους υποψηφίους - καμία τηλεοπτική δήλωση για αποδεκτό αριθμό νεκρών, καμία απειλή για ύψωση σημαιών στο Μπακού, κανένα ύποπτο ταξίδι στη Μόσχα που να υποδηλώνει ξένη υποστήριξη.

Σε αυτό το σενάριο, η συνέλευση των εμπειρογνωμόνων θα επιλέξει απευθείας τον Σαντέκ Λαριτζανί αντί να αναδείξει τον Αράφι ως ηγετική μορφή. Αυτό θα σηματοδοτήσει την ιεράρχηση της θεσμικής συνέχειας έναντι της ιδεολογικής καθαρότητας. Ο Σαντέκ θα ακολουθούσε τις πολιτικές του Χαμενεΐ χωρίς το χάρισμα του Χαμενεΐ – διατηρώντας την αντιπαράθεση με τη Δύση αποφεύγοντας την αυτοκτονική κλιμάκωση, διατηρώντας το πυρηνικό πρόγραμμα ενώ διερευνά τους διπλωματικούς περιορισμούς, καταστέλλοντας τη διαφωνία ενώ παράλληλα θα επέτρεπε περιορισμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.





Οι δεκαετίες οικοδόμησης δικτύου της οικογένειας Λαριτζανί, οι στρατηγικοί γάμοι με κληρικούς και η προσεκτική τοποθέτηση σε βασικούς θεσμούς θα μεταφράζονταν σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Αλί Λαριτζανί συνεχίζει να διευθύνει τη διαχείριση κρίσεων ως γραμματέας του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας.

Ο Σαντέκ προεδρεύει του Συμβουλίου Σκοπιμότητας που εγκρίνει σημαντικές αποφάσεις. Οι φοιτητές και οι σύμμαχοι της οικογένειας στελεχώνουν κρίσιμες θέσεις σε όλο το σύστημα. Αυτό το σενάριο είναι η καλύτερη ευκαιρία της Ισλαμικής Δημοκρατίας για επιβίωση - όχι μέσω της νίκης, αλλά μέσω της υπέρβασης του εύρους προσοχής της Αμερικής, της αξιοποίησης των διαιρέσεων μεταξύ των περιφερειακών κρατών και της επίδειξης αρκετής αυτοσυγκράτησης ώστε να αποφευχθεί η ενεργοποίηση επιχειρήσεων αλλαγής καθεστώτος, διατηρώντας παράλληλα αρκετή αντιπαράθεση για να ικανοποιήσει τους σκληροπυρηνικούς.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Πιθανή στρατηγική: Στρατιωτικό πραξικόπημα, εγκατάσταση ως μαριονέτα του IRGC – αν είναι ζωντανός

Μια πιθανή στρατιωτική δικτατορία θα μπορούσε να καταλάβει την εξουσία μέσω του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του δεύτερου γιου του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη, ο οποίος λειτουργεί στη σκιά εδώ και χρόνια ως ανεπίσημος αναπληρωτής του πατέρα του και πιθανός διάδοχος. Αν επιβίωνε από τις επιθέσεις και η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων διχαζόταν για τη διαδοχή -με τους κληρικούς να μην μπορούν να συμφωνήσουν για τον Aράφι, τον Mριμπαγκέρι τον Λαριτζανί ή άλλους υποψηφίους- το IRGC θα μπορούσε απλώς να επιβάλει τον Mοζτάμπα μέσω στρατιωτικής βίας.

Ως γιος του Χαμενεΐ, φέρει νομιμότητα. Ως κάποιος που έχει διαχειριστεί το γραφείο και τα δίκτυα του πατέρα του για χρόνια, κατανοεί τους μηχανισμούς του συστήματος. Ως μια προσωπικότητα αποδεκτή από τους διοικητές του IRGC που θέλουν εκδίκηση για τους νεκρούς συναδέλφους του, θα έχει στρατιωτική υποστήριξη. Σε αυτό το σενάριο, το Ιράν θα μετατραπεί σε μια σαφή στρατιωτική δικτατορία και όχι σε μια θεοκρατία με στρατιωτικά χαρακτηριστικά.

Τυπικά η κληρική διακυβέρνηση θα συνεχιστεί, αλλά η πραγματική εξουσία θα παραμείνβει στους διοικητές του IRGC, οι οποίοι θα αναδείξουν τον Χαμενεϊ τον νεότερο ως σύμβολο, ενώ λαμβάνουν αποφάσεις μέσω στρατιωτικών συμβουλίων.

Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας θα γίνει μόνιμο με εναλλασσόμενους στρατιωτικούς διοικητές να αντικαθιστούν τους πολιτικούς αξιωματούχους.

Το Ιράν επιδιώκει αυτό που οι διοικητές του IRGC περιγράφουν ως «ισχυρά χτυπήματα στο κουρασμένο στρατιωτικό σώμα του εχθρού», ενώ παράλληλα θα εδραιώνει τον εγχώριο έλεγχο μέσω εντατικής καταστολής.

Το κενό εξουσίας οδηγεί σε εμφύλιο πόλεμο

Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα του IRGC με επικεφαλής τον Μοζτάμπα θα πυροδοτούσε κάτι που όλα τα προηγούμενα σενάρια θα επεδίωκαν να αποφύγουν: έναν εμφύλιο πόλεμο και μία σειρά από αυτονομιστικά κινήματα που θα εκμεταλλευθούν την αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης.

Οι κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, που επιδιώκουν εδώ και καιρό την αυτονομία, πιθανότατα θα κηρύξουν ανεξαρτησία ή θα εντείνουν την ένοπλη αντίσταση εάν αντιληφθούν την κατάρρευση της κεντρικής κυβέρνησης σε στρατιωτική δικτατορία.

Οι αραβικοί πληθυσμοί στην επαρχία Χουζεστάν, η οποία περιλαμβάνει μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, έχουν ιστορικά παράπονα και θα μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτονομιστικά κινήματα. Οι Κούρδοι αυτονομιστές θα μπορούσαν να επαναστατήσουν ενάντια σε οποιοδήποτε ιρανικό καθεστώς σχηματιστεί

Οι Μπαλούχοι στο νοτιοανατολικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, πραγματοποιούν επιθέσεις εδώ και χρόνια και θα εκμεταλλεύονταν το χάος για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Το Ιράν διασπάται σε ανταγωνιστικές ζώνες ελέγχου – τον ​​περσικό πυρήνα γύρω από την Τεχεράνη, όπου κυριαρχεί το IRGC, τις κουρδικές αυτόνομες περιοχές στα βορειοδυτικά, τις περιοχές με αραβική πλειοψηφία στα νοτιοδυτικά, τις περιοχές Μπαλούχ στα νοτιοανατολικά.

Η Ισλαμική Δημοκρατία που ίδρυσε ο Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί θα επιβιώσει ως ένα απομεινάρι κράτος που ελέγχει ίσως το ήμισυ της πρώην επικράτειάς της, ενώ παράλληλα διεξάγει πολλαπλές εκστρατείες κατά της εξέγερσης.