Patriot μεταφέρονται στην Κάρπαθο - Εν πλω για Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Παρά το γεγονός ότι οι κυβερνητικές πηγές απαντούν «δεν σχολιάζουμε ποτέ επιχειρησιακά ζητήματα» ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την μεταφορά μιας πυροβολαρχίας του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, στην Κάρπαθο.

Η μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους.

Η Ελλάδα, όπως και η Ολλανδία, είναι οι μοναδικές χώρες της Ευρώπης για τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν αποδεσμεύσει τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. To ραντάρ των Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.

Παρά το γεγονός, πυροβολαρχία Patriot είχε μεταφερθεί και στην Κρήτη, έπειτα από αίτημα της Ουάσινγκτον για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Πρόκειται για μια βάση κρίσιμης σημασίας και όχι μόνο όπως αποδείχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την πενθήμερη παραμονή του αεροπλανοφόρου Gerald Ford, πριν αποπλεύσει για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ισραήλ, αλλά και διότι στη Σούδα αποθηκεύονται κρίσιμα υλικά και πυρομαχικά για τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Με την ανάπτυξη δυο πυροβολαρχιών Patriot, σε Κρήτη και Κάρπαθο δημιουργείται μια ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα που καλύπτει Κρήτη, Ρόδο και τα άλλα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου από πιθανές απόπειρες πληγμάτων που ενδεχομένως εξαπολύσει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Σε γραφήματα που δημοσιεύονται σε ανοιχτές πηγές, φαίνεται ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν μπορεί να φτάσει μέχρι τα όρια της ελληνικής επικράτειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει έναντι ενοικίου στη Σαουδική Αραβία ακόμη μια πυροβολαρχία Patriot η οποία μαζί με τους Έλληνες χειριστές της έχει αναπτυχθεί σε απόρρητη τοποθεσία κοντά στη Τζέντα για την προστασία από πιθανά πλήγματα των Χούθι.

Τέσσερα ελληνικά F-16 στην Κύπρο

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας τέσσερα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, έπειτα από συνεννόηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των τεσσάρων ελληνικών μαχητικών, με αεροσκάφος C-130 μεταφέρθηκαν στην Κύπρο, υλικά και προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας που θα παραμείνουν στην Πάφο για όσο χρειαστεί.

Τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη που μετασταθμεύουν στην Κύπρο μπορούν να αναλάβουν αποστολές για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων που μπορεί να εξαπολύσει το Ιράν.

Διαβάστε επίσης