Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός οδηγός δικύκλου σε τροχαίο κοντά στο αεροδρόμιο

Οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας, κοντά στο αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τέρμα της οδού Κυριαζή, στο Βελούχι Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 61 ετών, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μεγάλο χαντάκι.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο οδηγός υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικά της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δυστυχώς, ήταν ήδη αργά για τον δικυκλιστή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Αγρινίου

Διαβάστε επίσης