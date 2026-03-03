Έρικ Ντέιν: Η επίσημη αιτία θανάτου του ηθοποιού που έπασχε από ALS

Ο Έρικ Ντέιν, τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), λίγους μήνες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του.

Ο ηθοποιός είχε γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά Grey's Anatomy.

Τώρα, η αιτία θανάτου του αποκαλύπτεται και σύμφωνα με πληροφορίες του People, πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της πάλης του με τη νευροεκφυλιστική νόσο, μοιράστηκε δημόσια πώς ανακάλυψε ότι ήταν άρρωστος και τα συμπτώματα που προηγήθηκαν

Ο Έρικ Ντέιν στην εκπομπή του Netflix "Famous Last Words". Η συνέντευξη βιντεοσκοπήθηκε για να μεταδοθεί μετά τον θάνατο του ηθοποιού. Netflix

Ο Έρικ Ντέιν σε συνέντευξή του στο Good Morning America τον Ιούνιο, είπε ότι τα πρώτα συμπτώματα ξεκίνησαν ως αδυναμία στο δεξί του χέρι, κάτι που αρχικά απέδωσε στην υπερβολική χρήση του κινητού. Ωστόσο, με τον καιρό έχασε εντελώς τον έλεγχο του χεριού του και φοβόταν ότι θα συμβεί το ίδιο και με το αριστερό του.

Όπως είπε τότε, ο δρόμος για τη λήψη απαντήσεων περιελάμβανε επισκέψεις σε διάφορους επαγγελματίες υγείας και κλινικές εξετάσεις με στόχο τον εντοπισμό της πηγής των συμπτωμάτων που αντιμετώπιζε.

Τέλος, η διάγνωση επιβεβαίωσε ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, μια προοδευτική ασθένεια που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

Το ALS, γνωστό και ως νόσος του Lou Gehrig, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή επιδείνωση των κινητικών νευρώνων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των εκούσιων μυϊκών κινήσεων.

Καθώς η νόσος εξελίσσεται, οι ασθενείς εμφανίζουν προοδευτική μυϊκή αδυναμία, απώλεια κινητικότητας και δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές λειτουργίες όπως η αναπνοή.

Τους μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του, ο Ντέιν μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις σωματικές επιπτώσεις που είχε η ασθένεια στο σώμα του.

Σημείωσε ότι η εξέλιξη της ALS είχε μειώσει σημαντικά τη μυϊκή του δύναμη και ότι μέχρι τότε διατηρούσε μόνο τη λειτουργία ενός από τα χέρια του.

Η οικογένεια του Dane επιβεβαίωσε τον θάνατό του στις 19 Φεβρουαρίου.

