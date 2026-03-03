Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της Turkish State Meteorological Service (MGM) η περιοχή του Αιγαίου αναμένεται να επηρεαστεί και μάλιστα έντονα

Δημήτρης Δρίζος

Μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου 2026, τα προγνωστικά μοντέλα εξετάζουν το ενδεχόμενο καθόδου ψυχρών αερίων μαζών σιβηρικής προέλευσης προς το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ωστόσο, οι αναλύσεις των ensemble σεναρίων συνιστούν προσοχή ως προς την ένταση και – κυρίως – τη διάρκεια ενός τέτοιου επεισοδίου.

Τα τελευταία 24ωρα, τα λεγόμενα ντετερμινιστικά μοντέλα εμφανίζουν σήματα που δείχνουν πιθανή ενίσχυση των βορειοανατολικών ρευμάτων μετά τις 9 Μαρτίου, με τάση μεταφοράς ψυχρότερων αερίων μαζών προς το Αιγαίο.

Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, δεν αποκλείεται να σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, με ενίσχυση των βοριάδων και χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο δεκαήμερο της άνοιξης.

Μέχρι και τις 6 Μαρτίου, πάντως, η θερμοκρασιακή εικόνα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις. Στα δυτικά τμήματα της περιοχής οι τιμές κινούνται ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ πιο ανατολικά καταγράφονται χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε σχετικά ήπιες συνθήκες στα δυτικά και νότια, με πιο ψυχρές αέριες μάζες να επηρεάζουν κατά διαστήματα το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της Turkish State Meteorological Service (MGM), ο Μάρτιος εκτιμάται ότι θα κυλήσει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και με βροχοπτώσεις γενικά χαμηλότερες του μέσου όρου. Ωστόσο, τα τελευταία τρεξίματα ορισμένων μοντέλων αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των ψυχρών ρευμάτων από τα βορειοανατολικά μετά τις 9 Μαρτίου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και το Αιγαίο.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι πιο ευαίσθητες περιοχές θα ήταν το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και τοπικά φαινόμενα. Η πιθανότητα χιονοπτώσεων, εφόσον επιβεβαιωθεί η ψυχρή εισβολή, θα περιοριζόταν κυρίως σε ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφή στοιχεία για γενικευμένο επεισόδιο βαρυχειμωνιάς.

Προς το παρόν, η εικόνα παραμένει ρευστή. Τα ensemble μοντέλα – που εξετάζουν πολλαπλά πιθανά σενάρια – δεν δίνουν ξεκάθαρο σήμα για μια έντονη και παρατεταμένη σιβηρική εισβολή. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των επόμενων ημερών, καθώς μικρές μετατοπίσεις στο πεδίο πίεσης μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την τελική έκβαση για το Αιγαίο και την Ελλάδα.

Με λίγα λόγια, το ενδεχόμενο ψυχρής μεταβολής υπάρχει στο τραπέζι, αλλά δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Οι επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων θα κρίνουν αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη ψυχρή παρένθεση ή για ένα πιο οργανωμένο επεισόδιο που θα επηρεάσει ουσιαστικά τον καιρό στο Αιγαίο και τη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

