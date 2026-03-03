Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος

Νέες πληροφορίες για τις κινήσεις του 36χρονου Γεωργιανού πριν τη σύλληψή του

Επιμέλεια - Newsbomb

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος

Το USS Gerald R. Ford στη Σούδα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. 

AP/Giannis Angelakis
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 36χρονος Γεωργιανός συνελήφθη στη Σούδα ως ύποπτος για κατασκοπεία, με φωτογραφικό υλικό που ενισχύει τις υποψίες.
  • Είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και νοίκιασε δωμάτιο με θέα τον κόλπο της Σούδας, όπου φωτογράφιζε πολεμικά πλοία.
  • Στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο κοντά στην αμερικανική βάση της Σούδας, στο ίδιο που είχε συλληφθεί παλαιότερα Αζέρος για κατασκοπεία.
  • Στις 24 Φεβρουαρίου φωτογράφισε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι της Σούδας.
  • Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θεωρεί ότι ο Γεωργιανός είχε επαφές με το Ιράν, ενώ συνελήφθη στην Αθήνα πριν αναχωρήσει από τη χώρα.
Snapshot powered by AI

Τον τελευταίο μήνα βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό, που παραπέμπει σε τέτοια δράση. Παράλληλα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θεωρεί ότι ο Γεωργιανός είχε επαφές με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Γεωργιανός, ο οποίος είναι αζερικής καταγωγής, έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Ο 36χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος κατασκοπείας είχε νοικιάσει ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας, έκανε βόλτες στο λιμάνι και φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο και την φωτογραφική του κάμερα πολεμικά πλοία.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες προκύπτει ότι ο 36χρονος στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να αλλάξει το ξενοδοχείο που διέμενε και να πάει σε άλλο πιο κοντά στην αμερικανική βάση της Σούδας. Σημειώνεται ότι ο Γεωργιανός ήθελε να μεταφερθεί στο ίδιο ξενοδοχείο όπου συνελήφθη πέρισυ με την κατηγορία της κατασκοπείας 26χρονος Αζέρος.

Επιπλέον, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε εντοπιστεί στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κατέπλευσε στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ», να κινείται στο λιμάνι και να φωτογραφίζει το αεροπλανοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 36χρονος έφτασε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο υπό την διακριτική παρακολούθηση των Αρχών και συνελήφθη σήμερα καθώς εντοπίστηκε να κινείται προς το αεροδρομίο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι Αρχές τον αρχικά προσήγαγαν και στη συνέχεια συνέλαβαν τον Γεωργιανό υπό τον φόβο ότι θα έφευγε από την χώρα για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, ωστόσο στην κατοχή του δεν βρέθηκε κάποιο εισιτήριο.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Η υπόθεση είχε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά την σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φουντώνει» η μάχη κορυφής και Ευρώπης - Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή με τα στοιχήματα όσο ακούμε τα τραγούδια – Τι συμβαίνει με την Ελλάδα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Οι πόλεμοι μπορούν να συνεχίζονται για πάντα» με τα υπάρχοντα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τα ιρανικά drones κοστίζουν $35.000 για να κατασκευαστούν και 4 εκατ. δολάρια για να καταρριφθούν, όμως τα δυτικά αποθέματα εξαντλούνται

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές εξελίξεις προκαλεί η επίθεση στο Ιράν: Σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη, συμβούλιο πολιτικών αρχηγών ζητά ο Φάμελλος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Μαρτίου

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

07:00ΚΟΣΜΟΣ

B-1B Lancer: Ποιο είναι το αμερικανικό που αποτελεί κλειδί για την υπεροχή των ΗΠΑ στους αιθέρες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι για ράλι του πετρελαίου - «Αγγίζει» τα 80 δολάρια το βαρέλι

06:38WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Σήμερα η σπάνια σεληνιακή έκλειψη - Πού θα είναι ορατή

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι ημερομηνίες για την πληρωμή των δικαιούχων πριν το Πάσχα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Χτύπημα του Ιράν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ – Άμεση αντίδραση από Τραμπ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Τι πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα από το χτύπημα με drone στην Κύπρο

07:06ΕΘΝΙΚΑ

Πώς οχυρώνονται Αθήνα και Λευκωσία έναντι των απειλών του Ιράν

00:10ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στη Λάρνακα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Το λάθος με την εγκυμοσύνη της Νεκταρίας, οι αντιφάσεις των γειτόνων και οι ισχυρισμοί του 38χρονου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατακοπεία στη Σούδα: Ο Γεωργιανός ήθελε να πάει στο ξενοδοχείο που συνελήφθη ο Αζέρος – Ήταν για ένα μήνα υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος μαχητικού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός της Τρίτης – Ανατροπές φέρνει ο αντικυκλώνας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ