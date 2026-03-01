Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

Πώς μπορούν να προστατευθούν οι χρήστες της εφαρμογής

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα διαδικτυακή απάτη κάνει τον γύρο των κινητών τηλεφώνων μέσω Viber, χρησιμοποιώντας το όνομα της δημοφιλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Temu για να προσεγγίσει ανυποψίαστους πολίτες με υποσχέσεις για «εύκολο και γρήγορο χρήμα».

Οι επιτήδειοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της «Marketing 360 team» και ισχυρίζονται ότι συνεργάζονται με την Temu, προσφέροντας — όπως αναφέρουν — ευέλικτη εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το μήνυμα – ντοκουμέντο

Το μήνυμα που εστάλη μέσω Viber σε αναγνώστη του Newsbomb αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαίρετε. Είμαι εκπρόσωπος της ομάδας Marketing 360 και συνεργαζόμαστε με την TEMU. Προσφέρουμε μια ευκαιρία συνεργασίας με ευέλικτο ωράριο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης».

70f4a8e2-7cbf-4f7c-bde6-a1cc8dc42b4a.jpg

Στη συνέχεια οι επιτήδειοι υπόσχονται άμεση πληρωμή 10 ευρώ για μια δοκιμαστική εργασία και ημερήσιες απολαβές από 200 έως 500 ευρώ λέγοντας τα εξής:

«Για τη δοκιμαστική εργασία θα λάβετε αμέσως 10€. Ανάλογα με τον όγκο εργασίας, μπορείτε να κερδίζετε από 200€ έως 500€ ημερησίως. Η δουλειά είναι πολύ απλή».

d973989c-c084-45e4-8b07-f84c87bdfb00.jpg

Η «απλή δουλειά» περιλαμβάνει το άνοιγμα συγκεκριμένων συνδέσμων, την είσοδο δήθεν στην εφαρμογή της Temu, το πάτημα του κουμπιού «Follow» σε τέσσερα «καταστήματα» και την αποστολή screenshot ως απόδειξη.

a7fc3a5c-16f3-4015-b329-0bee4a280339.jpg

«Ανοίξτε την εφαρμογή TEMU, ακολουθήστε κάθε κατάστημα, τραβήξτε στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) και στείλτε το για επιβεβαίωση. Θα σας πληρώσω, εντάξει;», συνεχίζουν οι επιτήδειοι.

2deb0758-cc98-47a5-8b4e-7794add5e804.jpg

Μάλιστα, για να προσδώσουν αξιοπιστία στην ερώτηση του αναγνώστη πώς βρήκαν τον αριθμό του και τον επέλεξαν, οι αποστολείς αναφέρουν:

«Η εταιρεία μας έχει συνεργασία με τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Κροατία. Επειδή η εργασία δεν απαιτεί προσόντα, επιλέγουμε τυχαία αριθμούς για να προσφέρουμε αυτή την απλή δουλειά».

c001ed8c-1adf-4740-a5bf-3eab283be3f2.jpg

Τα ύποπτα σημεία

Το συγκεκριμένο μήνυμα παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά οργανωμένης απάτης:

  • Υπόσχεση υπερβολικά υψηλών ημερήσιων αποδοχών για εξαιρετικά απλές ενέργειες
  • Τυχαία αποστολή μηνυμάτων σε αριθμούς κινητών
  • Μικρή «δοκιμαστική» πληρωμή για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του θύματος
  • Χρήση γνωστής εταιρικής επωνυμίας χωρίς επίσημη επιβεβαίωση
  • Ασαφείς πληροφορίες για την ταυτότητα της εταιρείας
  • Λινκ που αν το πατήσει κανείς τότε πέφτει θύμα απάτης και fishing, καθώς έτσι οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο των θυμάτων τους

Σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, τέτοιου τύπου απάτες συχνά λειτουργούν σε δύο στάδια: αρχικά καταβάλλεται ένα μικρό ποσό ώστε το θύμα να πειστεί ότι η συνεργασία είναι πραγματική. Στη συνέχεια ζητείται χρηματική «συμμετοχή», «αναβάθμιση λογαριασμού» ή προπληρωμή για να συνεχιστεί η εργασία και σε αυτό το σημείο ξεκινά η οικονομική ζημία για το ανυποψίαστο θύμα που δίνει τα προσωπικά του στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν:

  • Να μην πατάτε άγνωστους συνδέσμους
  • Να μην αποστέλλετε screenshots ή προσωπικά στοιχεία
  • Να μην δίνετε τραπεζικά δεδομένα
  • Να μπλοκάρετε και να αναφέρετε τον αριθμό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη αλληλεπιδράσει με τους επιτήδειους, καλό είναι να παρακολουθεί τις τραπεζικές του κινήσεις και να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του αν έχει κοινοποιήσει οικονομικά στοιχεία, αλλά και να καταγγείλει τους επιτήδειους στην Ελληνική Αστυνομία.

1daeaf04-b45b-4f06-8a51-ca4ffc83f532.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπάλληλοι αεροπορικής εταιρείας δώρισαν 15.000 κάρτες Pokemon σε 7χρονο αγόρι, αφού έχασε τις δικές του στο αεροδρόμιο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Το απόλυτο όπλο: Για πρώτη φορά μαχητικά αεροσκάφη F-35 με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Φόβοι για ράλι ανόδου στις τιμές μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν

09:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

09:00LIFESTYLE

Όταν η Eurovision σπάει τα «κοντέρ» της τηλεθέασης

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι Ευρώπης Παναθηναϊκός-Άρης, στον «κιτρινόμαυρο» Βόλο η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόριος Χαλκίδος: Ο σπουδαίος ιεράρχης που έσωσε εκατοντάδες Χριστιανούς και Εβραίους στην Κατοχή

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Δεν θα σωπάσω, δεν θα συμβιβαστώ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής: Όταν πονά η ψυχή μας, να μην σιωπά...

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb: Near miss δεν έχουμε συχνά, γιατί δεν έχουμε τρένα - Όλες οι φορές που αποφεύχθηκαν ατυχήματα μετά τα Τέμπη στο «παρά πέντε»

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί», απειλεί ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

23:48LIFESTYLE

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς - Τι συνέβη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: «Ακέφαλο» το Ιράν μετά τον θάνατό του - Οι τρεις κρυφοί διάδοχοί του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

23:07LIFESTYLE

Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής: Όταν πονά η ψυχή μας, να μην σιωπά...

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η άνοιξη δεν ξεκινάει την 1η Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ