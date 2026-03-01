Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

Μια νέα διαδικτυακή απάτη κάνει τον γύρο των κινητών τηλεφώνων μέσω Viber, χρησιμοποιώντας το όνομα της δημοφιλούς πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Temu για να προσεγγίσει ανυποψίαστους πολίτες με υποσχέσεις για «εύκολο και γρήγορο χρήμα».

Οι επιτήδειοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της «Marketing 360 team» και ισχυρίζονται ότι συνεργάζονται με την Temu, προσφέροντας — όπως αναφέρουν — ευέλικτη εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το μήνυμα – ντοκουμέντο

Το μήνυμα που εστάλη μέσω Viber σε αναγνώστη του Newsbomb αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαίρετε. Είμαι εκπρόσωπος της ομάδας Marketing 360 και συνεργαζόμαστε με την TEMU. Προσφέρουμε μια ευκαιρία συνεργασίας με ευέλικτο ωράριο, πλήρους ή μερικής απασχόλησης».

Στη συνέχεια οι επιτήδειοι υπόσχονται άμεση πληρωμή 10 ευρώ για μια δοκιμαστική εργασία και ημερήσιες απολαβές από 200 έως 500 ευρώ λέγοντας τα εξής:

«Για τη δοκιμαστική εργασία θα λάβετε αμέσως 10€. Ανάλογα με τον όγκο εργασίας, μπορείτε να κερδίζετε από 200€ έως 500€ ημερησίως. Η δουλειά είναι πολύ απλή».

Η «απλή δουλειά» περιλαμβάνει το άνοιγμα συγκεκριμένων συνδέσμων, την είσοδο δήθεν στην εφαρμογή της Temu, το πάτημα του κουμπιού «Follow» σε τέσσερα «καταστήματα» και την αποστολή screenshot ως απόδειξη.

«Ανοίξτε την εφαρμογή TEMU, ακολουθήστε κάθε κατάστημα, τραβήξτε στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) και στείλτε το για επιβεβαίωση. Θα σας πληρώσω, εντάξει;», συνεχίζουν οι επιτήδειοι.

Μάλιστα, για να προσδώσουν αξιοπιστία στην ερώτηση του αναγνώστη πώς βρήκαν τον αριθμό του και τον επέλεξαν, οι αποστολείς αναφέρουν:

«Η εταιρεία μας έχει συνεργασία με τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Κροατία. Επειδή η εργασία δεν απαιτεί προσόντα, επιλέγουμε τυχαία αριθμούς για να προσφέρουμε αυτή την απλή δουλειά».

Τα ύποπτα σημεία

Το συγκεκριμένο μήνυμα παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά οργανωμένης απάτης:

Υπόσχεση υπερβολικά υψηλών ημερήσιων αποδοχών για εξαιρετικά απλές ενέργειες

Τυχαία αποστολή μηνυμάτων σε αριθμούς κινητών

Μικρή «δοκιμαστική» πληρωμή για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του θύματος

Χρήση γνωστής εταιρικής επωνυμίας χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ασαφείς πληροφορίες για την ταυτότητα της εταιρείας

Λινκ που αν το πατήσει κανείς τότε πέφτει θύμα απάτης και fishing, καθώς έτσι οι επιτήδειοι αποκτούν πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο των θυμάτων τους

Σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, τέτοιου τύπου απάτες συχνά λειτουργούν σε δύο στάδια: αρχικά καταβάλλεται ένα μικρό ποσό ώστε το θύμα να πειστεί ότι η συνεργασία είναι πραγματική. Στη συνέχεια ζητείται χρηματική «συμμετοχή», «αναβάθμιση λογαριασμού» ή προπληρωμή για να συνεχιστεί η εργασία και σε αυτό το σημείο ξεκινά η οικονομική ζημία για το ανυποψίαστο θύμα που δίνει τα προσωπικά του στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν:

Να μην πατάτε άγνωστους συνδέσμους

Να μην αποστέλλετε screenshots ή προσωπικά στοιχεία

Να μην δίνετε τραπεζικά δεδομένα

Να μπλοκάρετε και να αναφέρετε τον αριθμό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη αλληλεπιδράσει με τους επιτήδειους, καλό είναι να παρακολουθεί τις τραπεζικές του κινήσεις και να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του αν έχει κοινοποιήσει οικονομικά στοιχεία, αλλά και να καταγγείλει τους επιτήδειους στην Ελληνική Αστυνομία.

