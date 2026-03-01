Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η Ιρανή πριγκίπισσα που ζήτησε από τον Τραμπ να ανατρέψει το καθεστώς

Η Noor Pahlavi παρευρίσκεται στην επίδειξη μόδας PatBo κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2023 στη Νέα Υόρκη.

Η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν, Νουρ Παχλαβί, ζήτησε βοήθεια από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίξει του πολίτες που θέλουν την ανατροπή του καθεστώτος της χώρας της, λέγοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που έχουμε φτάσει τόσο κοντά».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The California Post, η Παχλαβί δήλωσε ότι «σπαράζει η καρδιά της» για το Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Η 33χρονη είναι η μεγαλύτερη κόρη του Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος είναι εξόριστος και διάδοχος του ιρανικού θρόνου. Ο παππούς της, ο πρώην Σάχ του Ιράν, εκθρονίστηκε πριν από περίπου 47 χρόνια.

«Φανταστείτε αν αυτό συνέβαινε σε εσάς και τη χώρα σας», είπε, αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί εδώ και καιρό στο Ιράν με τις φονικές διαδηλώσεις. «Αυτό συμβαίνει από την κυβέρνηση, την κυβέρνηση που υποτίθεται ότι πρέπει να τους προστατεύει, αλλά αντί αυτού διεξάγει πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών της. Είναι απίστευτα οδυνηρό να το βλέπεις, να το ακούς. Αλλά είναι δική μας ευθύνη να μην στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού», είπε.

«Το καθεστώς δεν ήταν ποτέ τόσο αδύναμο», πρόσθεσε.

«Ο λαός άκουσε πραγματικά όταν ο Τραμπ τους είπε ότι η βοήθεια ήταν καθ' οδόν και βγήκαν στους δρόμους. Φώναζαν το όνομά του. Κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του. Τον ικέτευαν να έρθει και να τους βοηθήσει, επειδή πολεμούσαν αυτή την κυβέρνηση με άδεια χέρια», κατέληξε.

Η Μέση Ανατολή βιώνει την πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, υπό την κωδική ονομασία "Epic Fury", επέφερε καίριο πλήγμα στην καρδιά του ιρανικού καθεστώτος, αφού ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

