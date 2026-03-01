Κυρανάκης: «Σε ένα εξάμηνο θα είμαστε στο 100% της τηλεδιοίκησης - Πιο ασφαλή σήμερα τα τρένα»

Snapshot Τα τρένα στην Ελλάδα είναι σήμερα πιο ασφαλή σε σχέση με το 2019 και την εποχή πριν το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η τηλεδιοίκηση στον σιδηροδρομικό άξονα έχει φτάσει στο 80% και αναμένεται να καλυφθεί στο 100% μέσα σε ένα εξάμηνο, με πλήρη σηματοδότηση και αυτόματο σύστημα πέδησης.

Το νέο σύστημα railway.gov.gr επιτρέπει την παρακολούθηση των τρένων σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια λίγων εκατοστών, όχι με GPS.

Μέχρι το τέλος Απριλίου, το σύστημα θα καλύπτει όλα τα τρένα σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως άξονα. Snapshot powered by AI

«Τα τρένα είναι πιο ασφαλή σήμερα από ότι ήταν την εποχή των Τεμπών και πολύ πιο ασφαλή από την εποχή που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 2019», τόνισε το πρωί της Κυριακής στο MEGA ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ανέφερε επιπλέον ότι αν ο πήχης είναι η τηλεδιοίκηση, γιατί αυτό βάζουν οι γονείς, οι συγγενείς και η κοινωνία, «το 2019 ήμασταν κάτω από 1% σε αυτόν τον πήχη, καθώς υπήρχαν μόνο 5 χιλιόμετρα στον άξονα ενεργής τηλεδιοίκησης, σήμερα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι του 2026, σε ένα εξάμηνο θα είμαστε στο 100%», σημειώνοντας ότι θα έχουμε «100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% στο σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717».

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «είναι μια πρόσθετη δικλείδα. Όπως επίσης, πρόσθετη δικλείδα, σε περίπτωση που έχουμε βλάβες ή δολιοφθορές ή ανθρώπινα λάθη στα συστήματα τηλεδιοίκησης είναι το railway.gov.gr, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του αυτή την εβδομάδα. Για πρώτη φορά βλέπουμε τα τρένα σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική τους θέση με ακρίβεια λίγων εκατοστών», υπογράμμισε.

Και εξήγησε ότι «δεν είναι GPS, είναι ένα σύστημα ακριβείας λίγων εκατοστών για να ξεχωρίζεις αν ένα τρένο είναι στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου», επισημαίνοντας ότι «αυτό το σύστημα μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει το σύνολο των αμαξοστοιχιών επιβατικών και εμπορευματικών και προαστιακών που κινούνται στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα και μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει όλα τα τρένα, σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως και του άξονα».

«Κάποιος ήθελε νέα Τέμπη και έκοψε τα καλώδια της τηλεδιοίκησης»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε εκ νέου στα καλώδια που εντοπίστηκαν κομμένα στο Πλατύ Ημαθίας, σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή την Πέμπτη έσβησε για κάποια χιλιόμετρα ο πίνακας τηλεδιοίκησης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

«Κάποιος ήθελε νέα Τέμπη και έκοψε τα καλώδια της τηλεδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

«Το διεθνές δίκαιο πρέπει να κυριαρχήσει»

Σχολιάζοντας τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τόνισε ότι η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι «το διεθνές δίκαιο πρέπει να κυριαρχήσει» και καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις.

