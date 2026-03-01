Η μέρα που ο Σάχης του Ιράν διοργάνωσε το πιο ακριβό πάρτι του 20ού αιώνα στη μέση της ερήμου
Η αποκομμένη από την κοινωνία διακυβέρνηση του Σάχη κορυφώθηκε με τη μυθική γιορτή της Περσέπολης, τροφοδότησε την οργή του λαού και οδήγησε στην επανάσταση του 1979
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το 1935, ο Ρεζά Σαχ αποφάσισε ότι η «Περσία» δεν ανήκε πια στα παραμύθια και στα παζάρια του παρελθόντος. Ήθελε σιδηροδρόμους, εργοστάσια και μια χώρα που να μοιάζει περισσότερο με Ευρώπη παρά με Ανατολή. Έστειλε επιστολή σε όλες τις ξένες πρεσβείες και ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα το κράτος θα ονομάζεται Ιράν. Μια συμβολική κίνηση, που όμως έκρυβε ένα βαθύτερο σχέδιο: τη βίαιη, επιταχυνόμενη μετάβαση από μια παραδοσιακή κοινωνία σε ένα σύγχρονο κράτος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»
10:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιδόματα: Ποια πληρώνονται έως τις 6 Μαρτίου
10:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Dacia Duster Spirit of Sand θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 μονάδες
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Formula 1 2026: Όλα εντελώς καινούργια
10:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Νεκρά τέσσερα μέλη της οικογένειας του Χαμενεΐ
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Novibet: Ώρα για το πρώτο βήμα…
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα
07:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ