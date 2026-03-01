Η μέρα που ο Σάχης του Ιράν διοργάνωσε το πιο ακριβό πάρτι του 20ού αιώνα στη μέση της ερήμου

Το 1935, ο Ρεζά Σαχ αποφάσισε ότι η «Περσία» δεν ανήκε πια στα παραμύθια και στα παζάρια του παρελθόντος. Ήθελε σιδηροδρόμους, εργοστάσια και μια χώρα που να μοιάζει περισσότερο με Ευρώπη παρά με Ανατολή. Έστειλε επιστολή σε όλες τις ξένες πρεσβείες και ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα το κράτος θα ονομάζεται Ιράν . Μια συμβολική κίνηση, που όμως έκρυβε ένα βαθύτερο σχέδιο: τη βίαιη, επιταχυνόμενη μετάβαση από μια παραδοσιακή κοινωνία σε ένα σύγχρονο κράτος.

