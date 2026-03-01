Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Σε φάση ανασύνταξης βρίσκεται το καθεστώς του Ιράν, το οποίο προσπαθεί να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των υποστηρικτών του μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από πράκτορες της Μοσάντ, της CIA και των ισραηλίτικων μαχητικών το πρωί του Σαββάτου (28/2).

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) όρισε νέο Αρχηγό του, τον Αχμάντ Βαχίντι. Ο προηγούμενος διοικητής, στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις που δέχθηκε το Ιράν το Σάββατο από αμερικανο-ισραηλινά πυρά.

Το IRGC που αποτελεί την πιο σημαντική στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη στο Ιράν, είναι ξεχωριστό από τον τακτικό στρατό της χώρας κι αναλαμβάνει όλες τις «δύσκολες αποστολές».

Ο Βαχίντ Σαχεράγκι (Vahid Shahcheraghi), γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958, γνωστός ως Αχμάντ Βαχίντι, είναι Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Κατά το παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 κι αποτελεί εξέχον μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου. Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει «ερυθρά αγγελία» για τη σύλληψή του σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην AMIA το 1994.