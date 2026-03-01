Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Ο προηγούμενος διοικητής, στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις που δέχθηκε το Ιράν το Σάββατο από αμερικανο-ισραηλινά πυρά

Μιχάλης Παπαδάκος

Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν.

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε φάση ανασύνταξης βρίσκεται το καθεστώς του Ιράν, το οποίο προσπαθεί να κρατήσει υψηλό το φρόνημα των υποστηρικτών του μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από πράκτορες της Μοσάντ, της CIA και των ισραηλίτικων μαχητικών το πρωί του Σαββάτου (28/2).

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) όρισε νέο Αρχηγό του, τον Αχμάντ Βαχίντι. Ο προηγούμενος διοικητής, στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις που δέχθηκε το Ιράν το Σάββατο από αμερικανο-ισραηλινά πυρά.

Το IRGC που αποτελεί την πιο σημαντική στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη στο Ιράν, είναι ξεχωριστό από τον τακτικό στρατό της χώρας κι αναλαμβάνει όλες τις «δύσκολες αποστολές».

ahmad-vahidi.jpg

Ο Βαχίντ Σαχεράγκι (Vahid Shahcheraghi), γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1958, γνωστός ως Αχμάντ Βαχίντι, είναι Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 διορίστηκε αναπληρωτής αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Κατά το παρελθόν υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών από το 2021 έως το 2024 κι αποτελεί εξέχον μέλος του υψηλόβαθμου ιρανικού συμβουλίου. Η Ιντερπόλ έχει εκδώσει «ερυθρά αγγελία» για τη σύλληψή του σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση στην AMIA το 1994.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αγιατολάχ Αλιρέζα Αράφι ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Συγκίνηση κι ανατριχίλα για την επετειακή φανέλα των 100 ετών | Δείτε το βίντεο - παρουσίαση

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη παρέμβαση Πούτιν: Η δολοφονία Χαμενεΐ διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων

12:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Όλα τα βλέμματα της Bundesliga πάνω στον Μουζακίτη - «Μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ.»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ έγινε πάλι viral - «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

12:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Παγκόσμια «υπόκλιση» για το εκπληκτικό άλμα του!

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς Κύπρο; Δήλωση του Βρετανού υπ. Άμυνας και κυπριακή απάντηση

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ισραηλινοί για να εξουδετερώσουν τον Χαμενεΐ «πρόδωσαν» τη θρησκεία τους - Η λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο - Η ημερομηνία

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 34χρονος αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί φοράμε «Μάρτη» - Τι συμβολίζει και ποια είναι η ιστορία του εθίμου

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Πλήθος κατέστρεψε μνημείο του Χαμενεΐ - «Ονειρεύομαι; Γεια σου καινούργιο κόσμε!»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 11 ημέρες χωρίς νερό στο χωριό Σιναράδες

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Kαράτσι: Έξι φιλοϊρανοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν μετά την εισβολή στο προξενείο των ΗΠΑ

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή - Μεταξύ άλλων έπληξαν βάση στο Ιράκ

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Γειτονιά του Τελ Αβίβ που ισοπεδώθηκε δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων

11:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Το πλάνο Μπενίτεθ για να πιάσει τετράδα το «τριφύλλι»

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στοιχεία επικοινωνίας και οδηγίες για τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47ΚΟΣΜΟΣ

Αναχαιτίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι προς Κύπρο; Δήλωση του Βρετανού υπ. Άμυνας και κυπριακή απάντηση

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ισραηλινοί για να εξουδετερώσουν τον Χαμενεΐ «πρόδωσαν» τη θρησκεία τους - Η λεπτομέρεια που προκαλεί εντύπωση

09:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγε να δει WWE και τον παρακαλούσαν να «μετακομίσει» στους Νικς! (βίντεο)

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη παρέμβαση Πούτιν: Η δολοφονία Χαμενεΐ διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ έγινε πάλι viral - «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρνές: Συνελήφθη διευθυντής λυκείου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Αχμάντ Βαχίντι: Αυτός είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Γειτονιά του Τελ Αβίβ που ισοπεδώθηκε δείχνει την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ