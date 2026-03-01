Iράν: Πλήθος κατέστρεψε μνημείο του Χαμενεΐ - «Ονειρεύομαι; Γεια σου καινούργιο κόσμε!»

Ένα πλήθος έριξε ένα μνημείο του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην πόλη Γκαλέχ Νταρ του νότιου Ιράν νωρίς την Κυριακή, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκε από τη Wall Street Journal.

BREAKING:



Anti-regime protesters tore down a statue of Khamenei in Galleh Dar, Fars province, Iran. pic.twitter.com/DSj5cyod7m — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

«Ονειρεύομαι; Γεια σου καινούργιο κόσμε!» ακούγεται να φωνάζει ένα άτομο από τους συγκεντρωμένους. Πλήθη συγκεντρώθηκαν επίσης για να γιορτάσουν τον θάνατο του αυταρχικού ηγέτη στην Τεχεράνη, στο Σαναντάτζ στη δυτική Ιράν και στο Ραστ στα βόρεια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw.

Ωστόσο, ορισμένοι διαλύθηκαν βίαια, με την αστυνομία να πυροβολεί προς το πλήθος και να πραγματοποιεί συλλήψεις, ανέφερε η ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία.