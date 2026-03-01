Κέρκυρα: 11 ημέρες χωρίς νερό στο χωριό Σιναράδες
Το χωριό είναι χωρίς νερό για περίπου μια εβδομάδα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους
Έντεκα ημέρες συμπληρώνονται σήμερα, που οι κάτοικοι στο χωριό Σιναράδες στην Κέρκυρα, είναι χωρίς νερό, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι.
Σύμφωνα με καταγγελίες που μεταδίδει το corfutvnews.gr, το χωριό είναι χωρίς νερό για περίπου μια εβδομάδα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Α. Μάζη επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα με την αντλία στον Άγιο Ανδρέα και η ΔΕΥΑΚ θα προχωρήσει στην αντικατάσταση της.
