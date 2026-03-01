Οι Ισραηλινοί για να εξουδετερώσουν τον Χαμενεΐ «πρόδωσαν» τη θρησκεία τους

Την ώρα που υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών για την εξουδετέρωση του ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αποκαλύπτονται και οι λεπτομέρειες του χτυπήματος των Ισραηλινών, καθώς όπως φαίνεται αυτοί είναι που τον σκότωσαν.

Μια λεπτομέρεια που έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες ώρες προκαλεί έκπληξη ακόμη και σε όσους δεν είναι θρησκευόμενοι.

Σύμφωνα με αναφορές, το πρώτο χτύπημα στην Τεχεράνη -το οποίο σκότωσε τον Χαμενεΐ και μέλη της οικογένειάς του- σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, καθώς οι συναγωγές σε όλο το Ισραήλ τιμούσαν μια καθοριστική στιγμή στην εβραϊκή παράδοση.

Μιλάμε για το Σάββατο του Παρασάτ Ζαχόρ, το Σάββατο πριν από το Πουρίμ, όταν η Τορά προστάζει την ανάγνωση του αποσπάσματος για την εξάλειψη του Αμαλήκ. Σε πολλές συναγωγές σε όλη τη χώρα, αυτή είναι περίπου η εποχή που παρουσιάζεται ο κύλινδρος της Τορά και ολόκληρη η εκκλησία σηκώνεται για να ακούσει τα λόγια: «Εξαλείψτε τη μνήμη του Αμαλήκ από κάτω από τον ουρανό και μην ξεχάσετε».

Για τους θρησκευόμενους που έμαθαν τα νέα μετά το Σάββατο, αυτή ήταν μια εντυπωσιακή σύμπτωση. Ενώ μαχητικά αεροσκάφη κατευθύνονταν προς στρατηγικούς στόχους στην καρδιά του Ιράν, ο λαός του Ισραήλ εκπλήρωνε μια ιστορική εντολή να θυμάται έναν εχθρό που είχε ως στόχο την εξόντωση των Εβραίων.

Το ιερό Σάββατο για τους Εβραίους

Το Σάββατο ή Σσαμπάτ κατά τους Εβραίους είναι η ιερή ημέρα της αναπαύσεως και της αφιέρωσης στη λατρεία του Θεού. Για να φανταστεί κανείς, το Σάββατο, απαγορεύεται ακόμα και να πατήσει κάποιος το κουμπί του ασανσέρ, πόσω μάλλον να πατήσει το... κουμπί σε ένα μαχητικό αεροσκάφος και να βομβαρδίσει τον εχθρό.

Οι Εβραίοι που πορεύονται στη ζωή με γνώμονα τους κανόνες της πίστης, τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια τον θεσμό αυτόν μιας και ο εβραϊκός νόμος ορίζει την τήρηση της αργίας του Σαββάτου ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας κάθε πιστού Ισραηλίτη.

Ωστόσο, όταν υπάρχει πόλεμος και κινδυνεύει ο λαός του Ισραήλ, ο αρχιραβίνος μπορεί να δώσει... άφεση, να ευλογήσει και να επιτρέψει την πολεμική ενέργεια.