Αυτοί είναι οι νεκροί Ιρανοί αξιωματούχοι - Για συνολικά 40 μιλούν οι Ισραηλινοί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι σκότωσαν ανώτερους αξιωματούχους του Ιράν - Ποιοι εξουδετερώθηκαν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Με συντονισμένη επιχείρηση υψηλής ακρίβειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου ισχυρό πλήγμα στην καρδιά της ιρανικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, εξουδετερώθηκαν 40 Ιρανοί διοικητές, σε μια επιχείρηση που, όπως επισημαίνεται, βασίστηκε σε λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες.

Περίπου 30 βόμβες έπληξαν καίριους στόχους, με επίκεντρο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη του οικογενειακού του κύκλου, του οποίου ο θάνατος επιβεβαιώθηκε. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη δώσει πλήρη απολογισμό, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απώλειες σε κορυφαία στελέχη του καθεστώτος.

Μεταξύ των αξιωματούχων που σκοτώθηκαν είναι ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Φακπούρ, μαζί με ανώτερα μέλη του πυρηνικού προγράμματος.

Από τα πλήγματα, σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νεκροί κορυφαίοι αξιωματικοί του ιρανικού καθεστώτος

Αλί Χαμενεΐ, Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν

Ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές και σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε και ανακτήθηκε με επιτυχία από τα ερείπια του συγκροτήματός του στο κέντρο της Τεχεράνης.

Iran
Office of the Iranian Supreme Leader

Αλί Σαμχανί

Γραμματέας του «Συμβουλίου Άμυνας», ήταν ένας από τους ηγέτες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ασφαλείας του Ιράν και προσωπικός σύμβουλος του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε θέματα ασφαλείας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

samxani.jpg

Μοχάμεντ Πακπούρ

Ήταν ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και ένας από τους ηγέτες του «Σχεδίου Καταστροφής του Ισραήλ». Στο πλαίσιο του ρόλου του, διοικούσε την κεντρική στρατιωτική δύναμη στο Ιράν και ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία στρατηγικής ισχύος πυρός κατά του κράτους του Ισραήλ και για την υποστήριξη και διεύθυνση των τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε διάφορους τομείς. Επιπλέον, ουσιαστικά διέταξε τη βίαιη καταστολή των Ιρανών διαδηλωτών στις εσωτερικές διαμαρτυρίες τον τελευταίο μήνα.

pakpour.jpg

Σαλάχ Ασάντι

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών της Διοίκησης Εκτάκτων Αναγκών και ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών του Ανώτατου Αρχηγείου των ιρανικών δυνάμεων.

Μοχάμεντ Μπασέρι

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.

Μοχάμεντ Σιραζί

Επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος από το 1989. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ήταν υπεύθυνος για τη σύνδεση μεταξύ των ανώτερων διοικητών των ενόπλων δυνάμεων και του ηγέτη.

Αζίζ Νασιρζαντέχ

Υπηρέτησε ως υπουργός Άμυνας, κατέχοντας διάφορες βασικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων του Διοικητή της Ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του Αναπληρωτή Διοικητή του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Ήταν υπεύθυνος για τις βιομηχανίες που παρήγαγαν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και όπλα που μεταβιβάζονταν στους απεσταλμένους του καθεστώτος, καθώς και για τον οργανισμό «Spend» που προωθούσε έργα στους τομείς των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων.

Χουσεΐν Τζαμπέλ Ααμλιάν

Πρόεδρος του οργανισμού Sfand, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και όπλων για το Ιράν. Επί χρόνια, ο Χουσεΐν προωθούσε έργα στους τομείς των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων και ήταν μια εξέχουσα και σεβαστή προσωπικότητα μεταξύ του οργανισμού και των εταίρων του.

Αμπντολραχίμ Μουσαβί

Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Ο Μουσαβί θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

