Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά Ιράν: Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή - Ειδικός αναλύει

Παγκόσμια αναταραχή έχει επιφέρει η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ιράν, η οποία προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης που από χθες εκτοξεύει πυραύλους προς τις γείτονες χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ.

Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις επιπτώσεις που αυτές θα έχουν στην Ελλάδα, μίλησε στο Newsbomb.gr ο διεθνής δικηγόρος και Δρ. Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου, Ορέστης Ομράν- Κουκουβιτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση «δύσκολη», ωστόσο, όπως είπε ήταν «αναμενόμενη για όσους παρατηρούσαν όσα συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή».

Όπως ανέφερε ο κ. Ομράν, «η συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ήταν τέτοια που αναμένονταν επιθέσεις αυτής της κλίμακας», καθώς «ο μοναδικός τρόπος να λυθεί η ανταγωνιστικότητα που επέβαλε το Ιράν είναι η κατάλυση του καθεστώτος».

Ωστόσο, «αυτό που δεν περιμέναμε ήταν οι επιθετικές κινήσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου», αναφέρει ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας πως «οι εκδικητικές κινήσεις εις βάρος του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων ήταν αναμενόμενες, αλλα όχι οι επιθέσεις στις υπόλοιπες χώρες», γεγονός που προκαλεί «αμηχανία», όπως είπε ο κ. Ομράν.

Προετοιμασμένο το Ιράν για την επίθεση

Όσον αφορά την εκτίμησή του για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ο διεθνής δικηγόρος ανέφερε πως θεωρεί ότι «οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους» στοχεύοντας και σε άλλες δομές του καθεστώτος, μέχρι την πτώση του. Ανέφερε, ωστόσο, πως το Ιράν ήταν προετοιμασμένο για την επίθεση, έχοντας σχέδιο για την επόμενη ημέρα και για τη στελέχωση κρίσιμων θέσεων, στην περίπτωση θανάτων ηγετών και αξιωματούχων. «Όσο συντηρούνται οι δομές, οι επιθέσεις θα συνεχίζονται», εκτίμησε.

Σχετικά με το πώς επηρεάζουν την Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις, ο κ. Ομράν ανέφερε ότι «για εμάς δεν είναι θετικό να υπάρχει εμπόλεμη σύγκρουση στη γειτονιά μας» και θα «παραμείνουμε πιστοί στη φιλειρηνική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διεθνές δίκαιο, καθώς και στη μη ενεργή ανάμειξή μας».

Εκτίμησε, δε, ότι θα υπάρξει αύξηση στο κόστος ενέργειας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται και από τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση. «Ήδη το πετρέλαιο έχει αυξηθεί και ίσως αύριο που θα ανοίξουν οι αγορές δούμε και περαιτέρω αύξηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Ομράν κατέληξε λέγοντας πως θεωρεί ότι «αν δεν γίνει χρήση κάποιου απρόοπτου όπλου» η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί σύντομα.

