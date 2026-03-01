Δεύτερο πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ένα πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από ένα «άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με την Βρετανική Οργάνωση Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO).

Ένα πλοίο βόρεια του Ομάν και ανατολικά του στενού χτυπήθηκε από ένα άγνωστο βλήμα πάνω από την ίσαλο γραμμή, ανέφερε η οργάνωση την οποία επικαλείται το AL JAZEERA.

«Αν και αρχικά αναφέρθηκε ότι το μηχανοστάσιο είχε πάρει φωτιά, τώρα έχει αναφερθεί ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσιεύθηκε στο X, προσθέτοντας ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Είναι το δεύτερο περιστατικό που αναφέρει σήμερα ο οργανισμός, μετά την αναφορά ενός περιστατικού ανοικτά του Κουμζάρ του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα το Ιράν έπληξε πετρελαιοφόρο πλοίο περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ολόκληρο το πλήρωμα των 20 ατόμων έχει εκκενώσει το πλοίο. Το πλοίο ονομαζόταν «Skylight» και έφερε τη σημαία του Παλάου, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον δυτικό Ειρηνικό, σύμφωνα με το CNN.

Δείτε βίντεο:

Το πλήρωμα διασώθηκε από το Ναυτικό και τον στρατό του Ομάν, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ προστίθεται ότι η διάσωση έγινε «αντανακλώντας την εθνική ετοιμότητα για την αντιμετώπιση θαλάσσιων περιστατικών».

Το σημείο που δέχτηκε επίθεση το πλοίο:

