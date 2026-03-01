Θεωρία συνωμοσίας: Πώς το χτύπημα στο Ιράν συνδυάζεται με τη 9/11

Καπνοί πάνω από την Τεχεράνη μετά την επίθεση του Ισραήλ

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στις 28 Φεβρουαρίου 2026, η Μέση Ανατολή βίωσε μία από τις πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις των τελευταίων δεκαετιών, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν συντονισμένες στρατιωτικές επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν. Η επιχείρηση είχε ως στόχο βασικές στρατιωτικές και πληροφοριακές εγκαταστάσεις, βυθίζοντας την περιοχή στην αβεβαιότητα και πυροδοτώντας έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο — όχι μόνο για την κλίμακα της επίθεσης, αλλά και για το χρονοδιάγραμμά της.

Μέσα σε λίγες ώρες, χρήστες των social media άρχισαν να κάνουν λόγο μια περίεργη σύμπτωση: η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού και, σύμφωνα με το ισλαμικό σεληνιακό ημερολόγιο, αυτό σημαίνει ότι έγινε την 11η ημέρα του ένατου μήνα.

Ένας χρήστης έγραψε στο «X»: «Σήμερα είναι η 11η ημέρα του 9ου μήνα σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία στις 9/11 — και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού».

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν η ημερομηνία είχε συμβολικό νόημα.

Today is the 11th day of 9th month according to the Islamic Calendar.



Donald Trump attacked the Islamic Republic on 9/11 — and during Ramadan at that.



This is spectacular.



Who should play Trump in the upcoming historical epic blockbuster?



And who should play Netanyahu? — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) February 28, 2026

Επικριτές της θεωρίας, ωστόσο, πιστεύουν ότι η χρονική στιγμή αντανακλούσε στρατιωτικούς υπολογισμούς και όχι θρησκευτικό συμβολισμό, επικαλούμενοι την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και τις περιφερειακές δυναμικές.