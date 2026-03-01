Ολυμπιακός: Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα με αλλαγές στις Σέρρες

Το κεφάλαιο Ευρώπη «έκλεισε» για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στρέφουν την προσοχή τους στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός παίζει (01/03, 16:00, Novasports Prime) στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού, έχοντας ως μοναδικό στόχο το «τρίποντο».

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επισημαίνει ότι στόχος είναι να είναι έτοιμος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής παραμένουν επίσης οι Ορτέγκα και Κλέιτον, καθώς χρειάζεται κάθε αγωνιστική να κόβονται δύο μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσει «ανάσες» σε ορισμένους παίκτες, δεδομένης της μεγάλης καταπόνησης από το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Ο Τζολάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πιρόλα και Ρέτσο να διεκδικούν τις θέσεις στο κέντρο της άμυνας, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή των Μπιανκόν ή Καλογερόπουλου. Στα άκρα, οι Κοστίνια και Μπρούνο είναι τα φαβορί.

Στον άξονα, το δίδυμο Έσε – Μουζακίτης ενδέχεται να τροποποιηθεί, με τον Σιπιόνι να παίρνει χρόνο συμμετοχής, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Γκαρθία. Στην επίθεση, ο Αντρέ Λουίζ θα τοποθετηθεί σε ένα άκρο, με τον Μαρτίνς στο άλλο.

Στην κορυφή, ο Ελ Κααμπί αναμένεται να αγωνιστεί, με τον Τσικίνιο να έχει προβάδισμα για τη θέση πίσω του, ενώ υποψήφιοι είναι και οι Ταρέμι και Νασιμέντο.

