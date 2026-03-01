Απειλητικό ιρανικό βίντεο με F-4 Phantom: Σχέδια για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο ανακοινώνουν σχέδια για επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή με τη χρήση αεροσκαφών F-4 Phantom.

Το Ιράν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παλαιά αεροσκάφη F-4 Phantom II αμερικανικής κατασκευής που αποκτήθηκαν πριν από το 1979, με περίπου 60 αεροσκάφη να παραμένουν σε υπηρεσία.

?BREAKING:



Iranian state media released a video announcing plans to strike U.S. bases in the region using F-4 Phantom jets.



Iran still operates aging U.S.-made F-4 Phantom II jets acquired before 1979, with roughly 60 aircraft believed to remain in service. pic.twitter.com/2cADjtfmBK — Wasi Malik (@wasimalik101) March 1, 2026

Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι Ιρανοί προσπαθούν να αναδιοργανωθούν μετά το ισοπεδωτικό χτύπημα που δέχθηκαν με την εξουδετέρωση του ηγέτη τους Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να κρατήσουν υψηλό το φρόνημα των συμπατριωτών τους που βρίσκονται ακόμα στο πλευρό τους κι συνεχίζουν να στηρίζουν το καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμερικανικές κυρίως βάσεις και σε κάποιες εξ αυτών κατάφεραν σοβαρά πλήγματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι οι πιλότοι έπληξαν με επιτυχία τις βάσεις σε διάφορες φάσεις, προσθέτοντας ότι όλα τα «εχθρικά στρατιωτικά κέντρα» στην περιοχή, βρίσκονται εντός εμβέλειας των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

