Απειλητικό ιρανικό βίντεο με F-4 Phantom: Σχέδια για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις
Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο ανακοινώνουν σχέδια για επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή με τη χρήση αεροσκαφών F-4 Phantom.
Το Ιράν εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παλαιά αεροσκάφη F-4 Phantom II αμερικανικής κατασκευής που αποκτήθηκαν πριν από το 1979, με περίπου 60 αεροσκάφη να παραμένουν σε υπηρεσία.
Ιρανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή
Οι Ιρανοί προσπαθούν να αναδιοργανωθούν μετά το ισοπεδωτικό χτύπημα που δέχθηκαν με την εξουδετέρωση του ηγέτη τους Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης επιδιώκουν να κρατήσουν υψηλό το φρόνημα των συμπατριωτών τους που βρίσκονται ακόμα στο πλευρό τους κι συνεχίζουν να στηρίζουν το καθεστώς.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε αμερικανικές κυρίως βάσεις και σε κάποιες εξ αυτών κατάφεραν σοβαρά πλήγματα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.
Ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι οι πιλότοι έπληξαν με επιτυχία τις βάσεις σε διάφορες φάσεις, προσθέτοντας ότι όλα τα «εχθρικά στρατιωτικά κέντρα» στην περιοχή, βρίσκονται εντός εμβέλειας των μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.